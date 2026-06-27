Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktör devrildi, aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Şahsın eşi ve kızı da yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Bekdemirekşi köyü mevkiinde edinilen bilgiye göre, tarlada çalıştığı sırada Salim Arabacı idaresindeki plakası öğrenilemeyen römorklu traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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ADAM ÖLDÜ, EŞİ VE KIZI YARALANDI

Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü Salim Arabacı olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Seher ve kızı Huriye Arabacı ise yaralandı. Traktörün altında sıkışan Seher ve Huriye Arabacı, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslara bindirilerek Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör devrildi, altında kalan bir aile darmadağın oldu

Kazanın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmasının ardından Salim Arabacı'nın cenazesi, devrilen traktörün altından çıkartılarak Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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