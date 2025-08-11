Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AB'nin "Chat Control" planı şoke etti! "Özel yazışmalarınız artık taranacak"

AB’nin “Chat Control” planı şoke etti! "Özel yazışmalarınız artık taranacak"

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
AB’nin “Chat Control” planı şoke etti! &quot;Özel yazışmalarınız artık taranacak&quot;
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Avrupa Birliği, “Chat Control 2” adı verilen yeni yasa tasarısıyla internet üzerindeki tüm özel mesajların, fotoğrafların ve dosyaların otomatik olarak taranmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. 2025 sonbaharında kabul edilmesi beklenen düzenleme, WhatsApp’tan e-postaya kadar tüm dijital iletişim kanallarında cihaz içi tarama yapılmasını şart koşuyor.

Avrupa Birliği (AB), internet üzerindeki tüm özel iletişimlerin taranmasını zorunlu kılacak “Chat Control 2” yasa tasarısında sona yaklaştı. Tasarının, 2025 sonbaharında kabul edilmesi bekleniyor.

Yasa yürürlüğe girdiğinde, mesajlaşma uygulamaları, e-posta servisleri ve bulut depolama platformları, kullanıcı cihazlarında yer alan tüm mesaj, fotoğraf ve dosyaları otomatik olarak taramak zorunda olacak.

Özel yazışmalarınız artık taranacak! AB’nin “Chat Control” planı şoke etti - 1. Resim

MESAJLAŞMA SERVİSLERİNE 'ZORUNLU TARAMA' YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İlk olarak 2022’de gündeme gelen tasarı, çocuk cinsel istismarı materyallerinin (CSAM) internet ortamında yayılmasını engelleme amacıyla hazırlandı. Ancak eleştirmenler, yasanın özel iletişimin gizliliğini ihlal edeceği ve şifreleme güvenliğini zayıflatacağı uyarısında bulunuyor.

Danimarka’nın hazırladığı yeni versiyon, tüm özel sohbetlerin zorunlu olarak taranmasını ve istemci tarafında (cihaz üzerinde) tarama yapılmasını şart koşuyor. Hükümet ve askeri hesaplar ise bu taramadan muaf tutulacak.

'SİYASİ ŞANTAJ' İDDİASI

Sızdırılan bir nota göre, Avrupa Parlamentosu, tasarı üzerinde anlaşma sağlanmaması halinde mevcut gönüllü tarama düzenlemesinin uzatılmasını engelleme tehdidinde bulundu.

Eski Avrupa Parlamentosu üyesi Patrick Breyer, durumu “siyasi şantaj” olarak nitelendirerek, “Bu, vatandaşları kötü bir seçime zorlamak demek” dedi.

HANGİ ÜLKELER DESTEKLİYOR?

Tasarının en güçlü destekçileri arasında İtalya, İspanya ve Macaristan yer alıyor. Fransa ise prensipte destek verebileceğini açıkladı.
Belçika, Almanya, Finlandiya, Yunanistan ve Romanya gibi ülkeler ise henüz kesin tutum almadı.

İNTERNETTE 'PASAPORT' UYGULAMASI DA GÜNDEMDE

AB’nin gözetim planlarının bir parçası olarak, daha önce “internete pasaportla giriş” uygulaması gündeme gelmişti. İngiltere’de test edilen bu uygulama, kamuoyundan ciddi bir tepki görmedi. Beş ülke — Fransa, Yunanistan, Danimarka, İspanya ve İtalya — internet sansürü ve kimlik doğrulama sistemlerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

NİHAİ OYLAMA EKİM'DE

AB Konseyi’nin bir sonraki toplantısı 12 Eylül’de yapılacak. Tasarının 14 Ekim 2025’te oylanarak kabul edilmesi planlanıyor. AB Komisyonu, “ProtectEU” stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar kolluk kuvvetlerine şifreli verilere erişim sağlamayı hedefliyor.

