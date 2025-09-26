Organ bağışında dijital devrim: Artık e-Devlet ve e-Nabız'da bağış mümkün

Resmi Gazete'de yayımlanan "Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği Değişiklikleri" ile Sağlık Bakanlığı, organ bağışı işlemlerini daha hızlı hale getirecek düzenlemeler yaptı.

Düzenlemeyle, organ bağışı beyanları e-Devlet veya e-Nabız yapılabilecek. Elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak, iki aşamalı doğrulamayla bağış işlemi güveli şekilde tamamlanabilecek.

Ayrıca vatandaşlar beyanlarını yine e-Devlet ve e-Nabız üzerinden istedikleri zaman değiştirebilecek.

Organ bağışı beyanları, beyan esnasında bağışçı tarafından belirlenen kişilere e-Nabız aracılığıyla bildirilecek.

NAKİLDE ÖNCELİK AKRABANIN

Dikkat çeken bir başka yenilik ise organ bağışında bulunan kişilerin aileleriyle ilgili. Yönetmeliğe göre, organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınları organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelik verilecek.

ORGAN BAĞIŞINDA YETKİ DÜZENLEMESİ

NTV'nin haberine göre, yönetmelikle, kişinin vefatıyla organ bağışına ilişkin iradesinin nasıl teyit edileceğine dair usuller de netleştirildi.

Bağışçı, eş, reşit çocuklar, anne, babası veya kardeşlerden birini, bunlar yoksa herhangi bir yakınını organ bağışı ile ilgili iradesini ölümünden sonra ortaya koymak üzere belirleyebilir veya bu kişileri sıralayabilir.

Diğer aile üyelerinin aksi yönde görüşleri olursa, belirlenen kişinin iradesi esas alınacak.

Hayattayken herhangi bir beyan veya yetkilendirme bulunmuyorsa, mevcut uygulamadaki gibi eş, reşit çocuklar, anne, baba veya kardeşlerinden birinin onayıyla nakil gerçekleştirilebilecek.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri, Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek.