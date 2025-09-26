İspanya’dan Sumud Filosu İçin “temkinli” görev: Furor, tarihi seferine başladı

Aralarında onlarca geminin bulunduğu Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze’ye ulaşmak üzere seyrine devam ediyor. Filoda, özellikle tıbbi malzemelerin ağırlıkta olduğu çok sayıda insani yardım yer alıyor.

Dün, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve dron saldırılarına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek üzere 2'nci bir askeri gemi gönderdiğini duyurdu.

İSPANYOL GEMİSİ BUGÜN HAREKET EDECEK

İspanya hükümeti ise İsrail'in olası müdahalesine karşı Akdeniz'e açılacak İspanyol askeri gemisinin, Küresel Sumud Filosu'na refakat etmeyeceği sadece insani ihtiyaç durumunda devreye gireceği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İspanyol askeri gemisi, bugün Cartagena limanından hareket etti.

Geminin görevinin "filoya refakat etmek olmadığı, yalnızca insani veya kurtarma ihtiyaçları durumunda müdahale etmek olduğu" belirtildi.

Akdeniz'de Küresel Sumud Filosu'nun olduğu bölgeye doğru yola çıkacak geminin, tıbbi kapasiteye sahip bir okyanus devriye gemisi olan Deniz Harekat Gemisi (BAM) "Furor" olduğu, 46 askeri personelden oluşan mürettebatı ve 4 doktorun bulunduğu bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün New York'ta yaptığı açıklamada, vatandaşlarının Akdeniz'de güvenli şekilde seyahat etme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Filoya yardım etmek veya kurtarma operasyonu gerçekleştirmek üzere tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisinin" yola çıkacağını söylemişti.

SUMUD KAVRAMI NEREDEN GELİYOR?

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.