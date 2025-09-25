Sumud Filosu'ndan Türkiye'ye çağrı var: Gözümüz yollarda, desteğinizi bekliyoruz!

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Küresel Sumud Filosu'nun bugün Girit açıklarında olduğu, filonun Gazze'ye 995 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

Gazze filosu katılımcılarından Samed Turan, TGRT Haber canlı yayınına katılarak son gelişmeleri aktardı.

"KARARLILIĞIMIZDAN VAZGEÇMEDİK"

Filonun gündemde tutulmasına destek oldukları için TGRT Haber'e teşekkür eden Turan, "Dünden önceki gece İsrail droneları tarafından saldırıya uğradık. Teknelerimize yaklaşık 11 bomba atıldı. Teknelerde ufak tefek hasarlar oluşmasına rağmen kararlılığımızdan vazgeçmiş değiliz. Gece Girit'e geldik. Stratejik toplantı yaptık ve bugün Gazze'ye doğru yolculuğumuza devam edeceğiz." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR DAYANIŞMAMIZ VAR"

Filodaki manevi birliktelik ve psikolojiyi anlatan Samed Turan, "Bunu kelimelerle ifade etmesi çok zor. Olağanüstü bir dayanışma ve birliktelik ruhu var. Gemide yaklaşık 500-600 civarında aktivist bulunmasına rağmen, milyarlarca insanın duası ve iyilikleri bizim heybemizde. Bu hareketi de ortaya çıkaran şey, dünyada küresel vicdan sahibi insanların kötülerden çok daha fazla olduğu inancıdır. Farklı dinlerden, kültürlerden ve inançlardan gelen insanlarla bu gemide aynı amaç uğruna yolculuk yapıyoruz. Saldırılarla motivasyonumuz azalmak yerine daha da artıyor." ifadelerini kullandı.

"YAPTIĞIMIZ EYLEM YASAL"

Korkması gereken tarafın kendileri olmadığını belirten Turan, "Biz uluslararası haklarımızın farkındayız. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Yaptığımız şeyin ne kadar yasal olduğunu da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla haklıyız. Haklıların güçlü olması gerektiği inancıyla bu yolculuğu sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"BU İYİLERLE SAF KÖTÜLÜK İSRAİL'İN SAVAŞI"

Turan'ın açıklamaları şöyle devam etti: "Gazze'ye varacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Varabilmek için her şeyi yapacağız. İsrail ilkeleri olmayan, hukuk tanımayan bir yapı. Ama biz inanıyoruz ki bu iyi insanlarla saf kötülük İsrail'in savaşı. Ve biz iyi insanlar ablukayı kırarak dünyanın iyi bir yer olabileceği mesajını vermek istiyoruz.

"TÜRKİYE'DEN DE FIRKATEYN GÖNDERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bakın saldırıya uğradık, bunun ardından İtalya ve İspanya donanmalarından birer adet fırkateyni bize eşlik etmesi için gönderme kararı aldı. Bu çok önemli bir değişim. Burada tarihin kritik bir kavşağındayız. Türk aktivistler olarak kendi ülkemizden de benzer bir hamle bekliyoruz. Gözümüz yollarda, Türkiye'nin de böyle bir desteğini bekliyoruz. Çünkü Türkiye, Filistin halkının haklı davasının başından beri yanında bulunmuştur. Bu tarihi fırsat elimizdeyken ülkemizin bize yapacağı destek de tarihte onurlu bir şekilde karşılığını bulacaktır. Türkiye bunu yapma hakkı en çok olan ülkelerden birisidir.

"1 HAFTALIK YOLUMUZ KALDI"

Yolculuk sırasında stratejilerimiz farklı gelişmelere göre değişiyor. Her şey yolunda giderken yaklaşık 6-7 günlük bir yolculuğumuz kaldı. Allah'ın izniyle her şey yolunda giderse önümüzdeki perşembe günü Gazze kıyılarında Gazzelilerle kucaklaşabileceğimize inanıyorum."