400 bini yurt dışına kaçtı! İsraillileri sürgün ve ölüm korkusu sardı

İsrail yönetiminin bir başka korkusu ise “İran yönetiminin 20 bine yakın intihar eylemcisini dünyanın farklı yerlerinde Yahudi isim ve merkezlere dönük saldırılar için görevlendirdi” iddiası. İsrail’de yaşayan Yahudi aktivist Edan K. ülkede olağanüstü sansür uygulandığını ve bütün haberlerin süzgeçten geçirildiğini söyledi. Tel Aviv dâhil birçok şehrin vurulduğunu kaydeden Edan K. yaşanan kaos sebebiyle İsrail halkında üçüncü sürgün korkusunun başladığını anlattı.

Ulaştığımız özel bilgilere göre İsrail’in Tahran, Meşhed ve Tebriz bombardımanlarında bazı Yahudiler de öldü. İran genelinde 30 bin Yahudinin olduğu bilinirken Meşhed’de ise çok sayıda kripto Yahudi’nin yaşadığı tahmin ediliyor. İsrailli kaynaklar bunun “Siyonist rejimin tüm çağrılarına rağmen göç etmeyen İran Yahudilerine bir mesaj ve geçmişle ilgili bir tür intikam şekli” olduğunu aktardı. İsrail’de yaşananlarla ilgili Türkiye kökenli bazı Yahudi isimlere ulaştık ve görüşlerini aldık. Ağır sansür sebebiyle isimlerinin yazılmasını istemeyen Yahudiler, Tahran Şii rejiminin devrim sonrası kurduğu imha timlerini hatırlattı ve “Şah yöneticileri ve daha sonra Selman Rüşdi’de olduğu gibi bir fetvanın (!) yayınlanma ihtimali en büyük korkumuz” ifadelerini kullandı.