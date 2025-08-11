Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İtalya'dan Tel Aviv'e yeni yaptırım paketi! Savunma Bakanı Crosetto 'Netanyahu aklını ve insanlığını kaybetti' dedi

İtalya'dan Tel Aviv'e yeni yaptırım paketi! Savunma Bakanı Crosetto 'Netanyahu aklını ve insanlığını kaybetti' dedi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Tel Aviv yönetiminin “aklını ve insanlığını yitirdiğini” açıkladı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı tepki göstererek, Tel Aviv yönetiminin “aklını ve insanlığını yitirdiğini” söyledi. 

Crosetto, İsrail’e yönelik uluslararası yaptırımların da masada olabileceğini açıkladı.

"HUKUKUN KURUCU DEĞERLERİ İNKAR EDİLİYOR"

İtalyan basınına konuşan Crosetto, yaşananların sıradan bir askeri operasyon olmadığını belirtti:

“Karşımızda tali hasarlı bir askeri operasyon değil, hukukun ve medeniyetimizin kurucu değerlerinin tamamen inkârı var. Bu kabul edilemez.”

Bakan, Netanyahu hükümetinin politikalarını eleştirerek, “İnsani yardım konusunda kararlıyız, ancak Netanyahu’yu kınamanın ötesinde net düşünmeye zorlamanın bir yolunu bulmalıyız” dedi.

YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE

Crosetto, İsrail’e yönelik muhtemel yaptırımlar konusunda da açık mesaj verdi:

“Gazze’nin işgali ve Batı Şeria’daki bazı ciddi eylemler, niteliksel bir sıçramaya işaret ediyor. Netanyahu’yu düşünmeye zorlayacak kararlar alınmalı. Bu, İsrail halkına karşı bir adım değil; halkı, mantığını ve insanlığını kaybetmiş bir hükümetten kurtarmanın yolu olacaktır.”

"PUTİN İLE BENZER YÖNTEMLER"

Crosetto, hükümetleri halklardan ve dinlerden ayırmak gerektiğini vurguladı:

“Bu Netanyahu için de geçerli, yöntemleri tehlikeli bir şekilde Putin’e benzemeye başladı.”

İTALYA FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAYACAK

İtalya, bir Filistin devletini tanıyacağını açıklayan ülkelere katılmayacak. Crosetto, bu kararı şu sözlerle savundu:

“Var olmayan bir devleti tanımak, provokasyonlardan ölen bir dünyada siyasi bir provokasyondan başka bir şeye dönüşebilir.”

