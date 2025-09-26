Cinayeti Instagram'da yayınladılar! Arjantin'de üç genç kadın vahşice öldürüldü

Üç genç kadının işkenceye uğraması, öldürülmesi ve parçalanması Arjantin'i sarstı.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) ve Lara Gutiérrez'in (15) cansız bedenleri, başkentin 20 kilometre güneyindeki Büyük Buenos Aires'in bir parçası olan Florencio Varela kasabasındaki bir evin avlusunda gömülü olarak bulundu.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLADILAR

Yetkililere göre bu vahşi cinayet bir uyuşturucu baronu tarafından emredildi ve iddiaya göre 45 kişiden oluşan kapalı bir gruba Instagram'dan canlı olarak yayınlandı.

İŞKENCENİN DETAYLARI KAN DONDURDU

BBC'nin haberine göre; kurbanlardan 15 yaşındaki Lara Gutiérrez'in sol elindeki beş parmağının ve kulağının bir kısmının kesilerek öldürüldüğü bildirildi. Del Castillo'nun kafatasında kırıklar ve karnında derin yaralar bulunduğu, Verdi'nin ise başına geçirilen plastik torba ile boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Buenos Aires Eyalet Güvenlik Bakanı Javier Alonso, suça uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün karıştığını söyledi ve "Otopsi, iki kızın çok acı çektiğini gösteriyor" dedi.

Yerel basın ise kurbanlardan ikisinin çeteden dört kilo kokain çalmakla suçlandığını yazdı.

"UYUŞTURUCUYLA İLGİLİ BİR İNTİKAM"

Buenos Aires Güvenlik Bakanı Alonso, kurbanların kendilerine bir davet yapıldığını sanarak bir araca bindiklerini ve böylece planlı bir tuzağa çekildiklerini açıkladı.

Alonso, düzenlediği basın toplantısında daha fazla ayrıntı verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Eldeki her şey işin uyuşturucuyla ilgili bir intikam, uyuşturucuyla ilgili bir örgüt olduğunu gösteriyor. Bu hipotez üzerinde çalışıyoruz: Bir şey gördüler, bir şey söylediler, bir şey oldu. En başından beri planlanmış bir strateji vardı."

DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, olay yerini temizlerken bulunan iki kadın ve iki erkek olmak üzere dört kişiyi tutukladı. Ardından sekiz kişi daha olayla ilgili tutuklandı.

Öte yandan polis ekipleri evin duvarlarında kan lekeleri ve evde yoğun bir klor kokusu tespit etti.