Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin konvoyu taşlı saldırıya uğradı

Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyu taşlı saldırıya uğradı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin konvoyu, başkent Buenos Aires'te yaklaşan yerel ve ara seçimler için yürüttüğü kampanya sırasında taşlı saldırıya uğradı. Öfkeli kalabalık "Defol, Milei" sloganları attı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin konvoyuna, yaklaşan yerel ve ara seçimler için yürüttüğü kampanya sırasında taşlı saldırı düzenlendi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı düzenlendi. Milei’nin konvoyuna başkent Buenos Aires'te yaklaşan yerel ve ara seçimler için yürüttüğü kampanya sırasında muhaliflerin kalesi olarak bilinen Lomas de Zamora bölgesinde öfkeli bir kalabalık saldırıda bulundu. Kalabalık, Milei’nin konvoyuna taş ve şişe fırlattı. Öfkeli kalabalık "Defol, Milei" sloganları atarken, en az bir taş Milei’nin bulunduğu araca isabet etti.

Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyu taşlı saldırıya uğradı - 1. Resim

KARDEŞİ DE OLAY YERİNDEYDİ 

Saldırının ardından Milei’nin konvoyu hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sırasında Milei ve özel kalem müdürü olan kız kardeşi Karina Milei, aracın arkasında ayakta durarak halkı selamlıyordu.

