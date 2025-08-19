Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu’ya ziyaret öncesi soykırım davası! Arjantin ayağa kalktı

Netanyahu’ya ziyaret öncesi soykırım davası! Arjantin ayağa kalktı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Netanyahu’ya ziyaret öncesi soykırım davası! Arjantin ayağa kalktı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik yürüttüğü soykırım savaşının gölgesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eylül ayında Arjantin’e yapmayı planladığı ziyaret ülkede büyük tepkiyle karşılandı. Aralarında Plaza de Mayo Anneleri ve Arjantin İnsan Hakları Ligi’nin de bulunduğu insan hakları örgütleri, Netanyahu hakkında “soykırım ve savaş suçları” iddiasıyla federal mahkemeye suç duyurusunda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Arjantin’e planladığı ziyarete tepkiler çığ gibi büyüyor. 

Arjantin'deki birçok insan hakları örgütü, Netanyahu hakkında "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR KİTLESEL SUÇ"

Arjantin basınına göre, Plaza de Mayo Kurucu Hattı Anneleri, Barış ve Adalet Hizmeti (Serpaj), Politik Nedenlerle Kaybolan ve Tutuklananların Aileleri ve Arjantin İnsan Hakları Ligi, Netanyahu’nun ülkeye gelmeden önce federal mahkemeye başvurarak suç duyurusu yaptı.

Örgütler, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları ve ablukayı hedef alarak, şu açıklamayı yaptı:

"Arjantin halkı ve insan hakları örgütleri, kitlesel suçların ne anlama geldiğini bizzat deneyimledi. Gazze'nin işgalinden bu yana on binlerce kişi İsrail güçlerinin bombardımanı sonucu hayatını kaybetti. Bir milyondan fazla insan yerinden edildi. İsrail hükümeti, ilaç, gıda ve insani yardımların girişini engelledi. İsrail'in ablukası tüm Gazze'yi olumsuz etkiliyor."

Arjantin’de insan hakları örgütleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Arjantin’e planladığı ziyaret öncesinde, "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Arjantin’de insan hakları örgütleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Arjantin’e planladığı ziyaret öncesinde, "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

'MİLEİ DE SORUMLU'

Yapılan suç duyurusunda, Netanyahu’nun 7-10 Eylül tarihleri arasında planladığı Arjantin ziyareti sırasında Devlet Başkanı Javier Milei'nin de bu suçlara ortak olacağı öne sürüldü.

Belgede, İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik sistematik bir yok etme politikası yürüttüğü, yaşama hakkı, insan onuru ve kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiği belirtildi.

NOBEL ÖDÜLLÜ İSİMDEN DESTEK

Netanyahu’ya yönelik suç duyurusu, aralarında Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel’in de bulunduğu çok sayıda insan hakları savunucusu tarafından desteklendi.

BU İLK DEĞİL: DAHA ÖNCE DE BAŞVURU YAPILMIŞTI

Arjantin'de 12 Ağustos’ta da benzer bir girişim yaşanmıştı. Devlet Çalışanları Derneği (ATE) ve Kimlik ve Adalet için Unutma ve Sessizliğe Karşı Çocuklar Derneği (H.I.J.O.S.), Netanyahu’nun “savaş suçları” ve “soykırım” iddialarıyla tutuklanması talebiyle Buenos Aires’teki federal mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: Dış Haberler

DEM'li belediyenin engeli velileri çıldırttı! Müdürü olan sıfır okul, 2 yıldır kapalıSamsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Bilet fiyatları açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kömür taşıyan kargo gemisinde korkunç patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı - DünyaKömür taşıyan gemide korkunç patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladıTrump'a açık suikast tehdidi! Sosyal medya paylaşımı kan kondurdu - DünyaTrump'a açık suikast tehdidi! Paylaşımları kan dondurduWashington Zirvesi sonrası Macron duyurdu: Türkiye de Ukrayna’nın güvenlik garantilerinde rol alacak! - DünyaTürkiye, Ukrayna’nın güvenlik planında!Zelenskiy’den Melania Trump’a teşekkür: Takdirle karşılıyoruz - DünyaZelenskiy’den Melania Trump’a teşekkürBeyaz Saray’da mikrofonu açık unuttular! Trump'tan Macron'a Putin ile ilgili dikkat çeken sözler - DünyaDünya, Macron'a söylediklerini konuşuyorPutin ve Zelenskiy ne zaman görüşecek? Almanya Başbakanı Merz açıkladı - DünyaDünya bu açıklamayı bekliyordu! 2 hafta içinde...
Sonraki Haber Yükleniyor...