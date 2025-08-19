Netanyahu’ya ziyaret öncesi soykırım davası! Arjantin ayağa kalktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Arjantin’e planladığı ziyarete tepkiler çığ gibi büyüyor.

Arjantin'deki birçok insan hakları örgütü, Netanyahu hakkında "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR KİTLESEL SUÇ"

Arjantin basınına göre, Plaza de Mayo Kurucu Hattı Anneleri, Barış ve Adalet Hizmeti (Serpaj), Politik Nedenlerle Kaybolan ve Tutuklananların Aileleri ve Arjantin İnsan Hakları Ligi, Netanyahu’nun ülkeye gelmeden önce federal mahkemeye başvurarak suç duyurusu yaptı.

Örgütler, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonları ve ablukayı hedef alarak, şu açıklamayı yaptı:

"Arjantin halkı ve insan hakları örgütleri, kitlesel suçların ne anlama geldiğini bizzat deneyimledi. Gazze'nin işgalinden bu yana on binlerce kişi İsrail güçlerinin bombardımanı sonucu hayatını kaybetti. Bir milyondan fazla insan yerinden edildi. İsrail hükümeti, ilaç, gıda ve insani yardımların girişini engelledi. İsrail'in ablukası tüm Gazze'yi olumsuz etkiliyor."

'MİLEİ DE SORUMLU'

Yapılan suç duyurusunda, Netanyahu’nun 7-10 Eylül tarihleri arasında planladığı Arjantin ziyareti sırasında Devlet Başkanı Javier Milei'nin de bu suçlara ortak olacağı öne sürüldü.

Belgede, İsrail hükümetinin Filistin halkına yönelik sistematik bir yok etme politikası yürüttüğü, yaşama hakkı, insan onuru ve kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiği belirtildi.

NOBEL ÖDÜLLÜ İSİMDEN DESTEK

Netanyahu’ya yönelik suç duyurusu, aralarında Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel’in de bulunduğu çok sayıda insan hakları savunucusu tarafından desteklendi.

BU İLK DEĞİL: DAHA ÖNCE DE BAŞVURU YAPILMIŞTI

Arjantin'de 12 Ağustos’ta da benzer bir girişim yaşanmıştı. Devlet Çalışanları Derneği (ATE) ve Kimlik ve Adalet için Unutma ve Sessizliğe Karşı Çocuklar Derneği (H.I.J.O.S.), Netanyahu’nun “savaş suçları” ve “soykırım” iddialarıyla tutuklanması talebiyle Buenos Aires’teki federal mahkemeye başvuruda bulunmuştu.