Dünya basını Hürjet'i manşete taşıdı! "İspanya'nın geleceğinde dönüm noktası"

İspanya’nın Türkiye’den 45 adet Hürjet jet eğitim uçağı alacağına dair anlaşma dünya basınında geniş yankı buldu.

Savunma yayınları arasında Defence Blog, modernizasyon planının merkezinde Türk yapımı Hürjet’in yer aldığını aktarırken, İspanyol basını bunu ‘hava kuvvetlerinin geleceği için kritik bir adım’ şeklinde değerlendirdi.

Sanchez yönetimi askeri havacılık kapasitesini güçlendirmek için kapsamlı bir modernizasyon programı başlatmıştı.

Kraliyet kararnamesiyle duyurulan ve toplam 3,7 milyar avroluk bütçeyi kapsayan plan, eğitim uçakları, nakliye platformları ve helikopterlerden oluşan altı büyük savunma projesini içeriyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet için 1,04 milyar avro bütçe ayrıldı. Anlaşmaya göre İspanya, 30 adet kesin, 15 adet opsiyonlu olmak üzere toplamda 45 uçak tedarik edecek.

Yeni nesil pilot eğitiminde kullanılacak Hürjet’ler aynı zamanda hafif savaş kabiliyetleriyle de öne çıkmaya devam ediyor.

HEDEF 2028

Hürjet’lerin seri üretimi Ankara’daki TUSAŞ tesislerinde yapılacak. Uçaklar tamamlandıktan sonra İspanya’ya gönderilecek ve Airbus Defence and Space tarafından ülkenin teknik ihtiyaçlarına göre uyarlanacak.

Bakım, onarım ve sürdürülebilirlik hizmetleri Airbus’ın İspanya’daki tesislerinde yürütülecek. Takvime göre, ilk teslimatlar Türk Hava Kuvvetleri’ne 2027’de, İspanya Hava Kuvvetleri’ne ise 2028’de yapılacak.

AİRBUS ANA YÜKLENİCİ

24 Eylül’de yayımlanan kararnameye göre, projelerin ana yüklenicisi Airbus Defence and Space ile Airbus Helicopters Spain olacak.

Kararnamede, “İspanya’nın savunma sanayisini modernize etmeyi, teknolojik bağımsızlığı güçlendirmeyi, istihdam ve inovasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor” denildi

Program yalnızca Hürjet’le sınırlı değil. C295 nakliye uçaklarıyla bağlantılı eğitim sistemleri için 520 milyon avro, NH90 helikopter programının üçüncü aşaması için 1 milyar avro, H135 helikopterleri için 100 milyon avro, yeni Çok Amaçlı Hafif Eğitim Helikopteri için 920 milyon avro ve H175’i de kapsayan Çok Amaçlı Helikopter programı için 100 milyon avro ayrıldı.