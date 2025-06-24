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Savaşın faturası ağırlaşıyor! 39 bin hasar tazminatı istendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Savaşın faturası ağırlaşıyor! 39 bin hasar tazminatı istendi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'de İran'la devam eden savaş ekonomiye yansıyor. İran'ın füze saldırıları sonrası binlerce İsrailli tazminat talebinde bulundu. Şu ana kadar yaklaşık 39 bin başvuru yapıldı. En fazla hasar başvurusu Tel Aviv ve Askalan’dan geldi.

İsrail'de İran'dan atılan füzelerin verdiği maddi hasar tazminatı talebiyle yaklaşık 39 bin başvuru yapıldığı bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, hükümete bağlı Tazminat Fonu Merkezi'ne 13 Haziran'dan bu yana toplam 38 bin 700 tazminat talebi başvurusu yapıldı.

Söz konusu başvurulardan 30 bin 809’unun bina hasarı, 3 bin 713'ünün araç hasarı ve 4 bin 85’inin ise ekipman zararı nedeniyle yapıldığı kaydedildi.

Savaşın faturası ağırlaşıyor! 39 bin hasar tazminatı istendi - 1. Resim

ON BİNLERCE BİNA DAHA VAR

Haberde, saldırılarda zarar gören on binlerce bina için henüz tazminat başvurusunda bulunulmadığı aktarıldı.

İbranice yayın yapan BeHadrei Haredim haber sitesi hasar tazminatı için başvuru yapanların yaklaşık 25 bininin Tel Aviv'den olduğu, 10 bin 800 kadarının ise Askalan'dan olduğunu duyurdu.

İsrail Kanal 7 televizyonu ise daha önce yayınladığı haberde İran füzeleri nedeniyle evleri ciddi şekilde hasar gören 10 bin 630 kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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