İran'da sadece 1 tesis yok olmuş! Trump’ı yıkan değerlendirme

ABD’nin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği İran saldırılarının ardından “tarihi başarı” açıklamaları yapan Donald Trump’a, yeni gelen istihbarat raporları adeta tokat gibi indi. Amerikan istihbaratının son değerlendirmesine göre, hedef alınan üç nükleer tesisten yalnızca Fordo ciddi şekilde hasar aldı. Natanz ve İsfahan ise neredeyse ayakta kaldı.

ABD'nin geçen ay İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılarda hedef alınan üç merkezden yalnızca biri ağır darbeyle devre dışı bırakıldı.

NBC News’in ulaştığı yeni istihbarat raporu, operasyonun kapsamına rağmen iki tesiste ciddi bir yıkım yaşanmadığını ortaya koydu.

Amerikan istihbarat kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, İran birkaç ay içinde bu tesislerde yeniden zenginleştirme faaliyetlerine başlayabilir.

GENİŞ ÇAPLI ASKERİ OPERASYON PLANI REDDEDİLMİŞTİ

Haberde yer alan bilgilere göre, ABD Merkez Komutanlığı İran’a yönelik haftalar sürecek kapsamlı bir saldırı planı hazırladı. Ancak bu plan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından "çok fazla zayiat" riski ve dış politika içgüdülerine aykırı bulunarak reddedildi.

Kaynaklardan biri, "Seçeneklerimizi sonuna kadar kullanmaya hazırdık, ancak başkan bunu istemedi" ifadesini kullandı.

TRUMP 'MUHTEŞEM BİR ASKERİ BAŞARI' DESE DE GERÇEKLER BAŞKA

Trump, yaptığı açıklamada saldırıları "muhteşem bir askeri başarı" olarak tanımlayarak "İran'ın önemli zenginleştirme tesisleri tamamen ve tamamen yok edildi" demişti. Ancak son istihbarat raporları, bu ifadenin gerçeği yansıtmadığını gözler önüne sermekte.

FORDO TESİSİ İKİ YIL GERİLETİLDİ, NATANZ VE İSFAHAN HEDEFİN GERİSİNDE

ABD saldırılarında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisler hedef alındı. Fordo’daki saldırının İran’ın zenginleştirme kapasitesini yaklaşık iki yıl geriye götürdüğü ifade edildi. Ancak Natanz ve İsfahan’daki hasarın daha sınırlı olduğu ileri sürüldü. Pentagon’un kamuoyuna yaptığı açıklamalarda genellikle Fordo öne çıkarılırken, diğer tesislerden neredeyse hiç bahsedilmedi.

CIA: YILLAR ALACAK BİR TAHRİBAT

CIA Direktörü John Ratcliffe’in gizli brifinginde Natanz’daki dönüştürme tesisinin "yeniden inşa edilmesinin yıllar alacağı" bildirildi. Ayrıca, saldırılarla birlikte İsfahan ve Fordo’daki zenginleştirilmiş uranyumun büyük kısmının gömüldüğü ve İran’ın bunu yeniden çıkarmasının çok zor olduğu ifade edildi.

"URANYUM SAĞLAM AMA ULAŞILAMAZ"

İsrail hükümetinden üst düzey bir yetkili, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun bir kısmının sağlam olduğunu ancak bu malzemenin İsfahan’da derinlere gömüldüğünü söyledi. Yetkili, "İran çıkarmaya kalkarsa yeni saldırılar düzenlenir" uyarısında bulundu.

ABD YENİDEN VURMAYA HAZIR

Trump, geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin "İran uranyum zenginleştirmeye başlarsa yeniden vurur musunuz?" sorusuna "Elbette. Kesinlikle" cevabını verdi. Beyaz Saray yetkilileri ise İran’ın hava savunma sistemlerinin "tamamen yok edildiğini" ve yeni saldırılara karşı savunmasız kaldığını iddia etti.

"ALL-IN" PLANI REDDEDİLDİ

ABD Merkez Komutanlığı'nın hazırladığı "her şeyi riske atma" planı da Trump tarafından reddedildi. Altı farklı bölgeye tekrar tekrar saldırılar düzenlenmesini ve İran’ın balistik füze sistemlerinin hedef alınmasını öngörülüyordu. Yetkililer, böyle bir saldırının çok sayıda can kaybına yol açabileceğini ifade etti.

Trump, 2018’de ABD’yi İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekmiş, ardından İran uranyum zenginleştirme faaliyetlerini hızlandırmıştı. Hava saldırılarından önce İran’ın yaklaşık 9 ila 10 nükleer bomba yapmaya yetecek kadar fisil maddeye sahip olduğu biliniyor.