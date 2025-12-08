Rize’de çayın tarihini ve kültürünü anlatacak "Çay Müzesi" için proje çalışmaları başladı. Turizm açısından büyük öneme sahip olması beklenen müze, aynı zamanda sergi olarak da kullanılabilecek.

İLK ADIMLAR ATILDI

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin desteğiyle Ziraat Çay Bahçesi’nde müze inşası için ilk adımların atıldığı belirtildi.

Kale ve Yağlıtaş mahallelerinin arkasında yer alacak müzenin, Türk çaycılığının yüzyılı aşkın geçmişine dair izler taşıması planlanıyor. Müzede, çayın yolculuğunu ve üretim sürecini detaylarıyla gözler önüne sermek için uzun yıllar boyunca biriktirilen materyaller sergilenecek.

TURİZM AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEME SAHİP

Proje kapsamında, çay üretim ekipmanlarından yardımcı malzemelere, nostaljik ürünlerden demleme ve sunum araçlarına kadar birçok parçanın ziyaretçilerle buluşturulması hedefleniyor. Müzenin, Rize’nin turizm açısından önemli duraklarından biri hâline gelmesi amaçlanıyor.

SERGİ OLARAK DA KULLANILABİLECEK

Açıklamada, müzenin fuaye alanları ve salonlarının koleksiyon ve sanat eserleri için sergi alanı olarak da kullanılabileceği; ayrıca ziyaretçilere yönelik workshop bölümleriyle dinamik ve etkileşimli bir mekan sunacağı ifade edildi. Dış mimarisi ise bölgenin kültürel öğelerinden ilham alınarak tasarlanacak ve çevresiyle uyum sağlayacak şekilde planlanıyor.

Modern bir sanat müzesi anlayışıyla tasarlanan projede, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’daki geleneksel ev mimarilerinin örnek modelleri de yer alacak. Çay Müzesi, böylece bölgedeki çay kültürünün önemli bir parçasını gün yüzüne çıkarmış olacak.

