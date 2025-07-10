Kahramanmaraş'ta kanlı infaz: Önce aracına çarptı, sonra kurşun yağdırdı
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi, husumetlisi olduğu araca çarptı. Araçtan inen husumetlisine kurşun yağdıran şahıs, olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan kişi ise hastanede hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kişi, çarptığı otomobilden inen sürücüyü tabancayla vurarak öldürdü.
Uludaz Mahallesi'nde F.K'nin (31) kullandığı plakası tespit edilemeyen otomobil, H.İ.Ö. (26) yönetimindeki yurt dışı plakalı otomobile çarptı.
HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI
F.K, kaza sonrası aracından inerek, husumetli olduğu iddia edilen H.İ.Ö'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan H.İ.Ö, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir