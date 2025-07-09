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Kahramanmaraş'ta kahreden kaza! Araç sulama kanalına düştü, bir aile yok oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kahramanmaraş&#039;ta kahreden kaza! Araç sulama kanalına düştü, bir aile yok oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti, anne ve diğer oğul yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin P. (33) kullandığı arabanın direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkan araç sulama kanalına düştü. 

Kahramanmaraş'ta kahreden kaza! Araç sulama kanalına düştü, bir aile yok oldu - 1. Resim

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredekiler anne M.P. (33) ve oğlu Asil P. kanaldan çıkarıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri ise Yasin P. ve diğer oğlu Aslan'ı kanaldan çıkardı. 

Kahramanmaraş'ta kahreden kaza! Araç sulama kanalına düştü, bir aile yok oldu - 2. Resim

BİR AİLE YOK OLDU

Ağır yaralı olarak tedaviye alınan baba ve oğlu Aslan P., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve oğlunun ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta kahreden kaza! Araç sulama kanalına düştü, bir aile yok oldu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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