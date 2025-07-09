Kahramanmaraş'ta kahreden kaza! Araç sulama kanalına düştü, bir aile yok oldu

Kahramanmaraş'ta otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti, anne ve diğer oğul yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin P. (33) kullandığı arabanın direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkan araç sulama kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredekiler anne M.P. (33) ve oğlu Asil P. kanaldan çıkarıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri ise Yasin P. ve diğer oğlu Aslan'ı kanaldan çıkardı.

BİR AİLE YOK OLDU

Ağır yaralı olarak tedaviye alınan baba ve oğlu Aslan P., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne ve oğlunun ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.