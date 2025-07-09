Gümüşhane'de feci kaza! Kamyonet şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Aşağı Karadere köyü yakınlarındaki Çamin Yaylası mevkisinde seyreden İbrahim K. yönetimindeki kamyonet şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü hayatını kaybetti, beraberindeki eşi Ayşe K. (60) ile İbrahim H. (58), Saadet H. (57), Hamdiye H.Ç. (31) ve Yiğit Çınar Ç. (5) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir