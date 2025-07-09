Manisa'da otomobil, tıra arkadan çarptı: Yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında Ahmet Aydın'ın (57) kullandığı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Ahmet Aydın ve otomobildeki Süleyman Ekin (73) yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir