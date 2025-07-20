Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sakarya, Bilecik ve Uşak'ta alevler yükseldi! Orman yangınında bir mahalle tahliye ediliyor

Sakarya, Bilecik ve Uşak'ta alevler yükseldi! Orman yangınında bir mahalle tahliye ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya, Bilecik ve Uşak'ta ormanlık alanlarda alevler yükseldi. Ekiplerin müdahalesi sürerken Sakarya'da bir mahallenin tahliye edildiği öğrenildi.

Türkiye'nin alevlerle mücadelesi amansız bir şekilde devam ediyor. Yaz aylarında yükselen hava sıcaklıkları başta olmak üzere, ihmal ve kasıtlı olarak yakılan ateşler ciğerlerimizi kül ediyor. Son olarak alevler Sakarya, Bilecik ve Uşak'taki ormanlık alanlarda yükseldi.

BİLECİK

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy-Kurtköy bölgesinde yer alan buğday tarlasında akşam üstü saatlerinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yangına ekipler söndürmek için müdahale ediyor.

Sakarya, Bilecik ve Uşak'ta alevler yükseldi! Orman yangınında bir mahalle tahliye ediliyor - 1. Resim

UŞAK

Uşak’ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan devam ediyor. Yangın, Uşak merkeze bağlı Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye arazöz, itfaiye ve helikopter sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları hem karadan hemde havadan devam ediyor.

Sakarya, Bilecik ve Uşak'ta alevler yükseldi! Orman yangınında bir mahalle tahliye ediliyor - 2. Resim

SAKARYA

Sakarya’da Geyve ile Pamukova arasında yer alan Çardak Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında yangın çıktı.

Sakarya, Bilecik ve Uşak'ta alevler yükseldi! Orman yangınında bir mahalle tahliye ediliyor - 3. Resim

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı bölgede, rüzgar da etkili oluyor.

Sakarya, Bilecik ve Uşak'ta alevler yükseldi! Orman yangınında bir mahalle tahliye ediliyor - 4. Resim

Öte yandan yerleşim yerini tehdit eden yangın sebebiyle Geyve’ye bağlı Taşoluk Mahallesi’nde tahliye işlemleri başlatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alvaro Morata sürprizi! Galatasaray'da kalacak deniyordu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. SayfaSivas’ta yolcu otobüsü devrildi!Bir elinde baston bir elinde silahla köyde dehşet saçtı! 1'i ağır 3 yaralı - 3. SayfaYaşlı adam kabusu yaşattı! 1'i ağır 3 yaralıBalıkesir'de yüksek sıcaklık asfaltı eritti, araçlar birbirine girdi! - 3. SayfaYüksek sıcaklık asfaltı eritti, araçlar birbirine girdi!Gaziantep'te feci kaza: Tırla tanker çarpıştı, 2 kişi öldü - 3. SayfaGaziantep'te feci kaza: Tırla tanker çarpıştı, 2 kişi öldüÜmraniye'de korkunç ölüm! Birini vurduğunu fark edince tüm kayıtları sildi: Sonrasında itiraf geldi... - 3. SayfaBirini vurduğunu fark edince tüm kayıtları sildi!Ailesine yaptıkları günlerce konuşulmuştu: İtfaiye eri cezaevinde intihar etti! - 3. Sayfaİtfaiyeci cezaevinde intihar etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...