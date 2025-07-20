Sakarya, Bilecik ve Uşak'ta alevler yükseldi! Orman yangınında bir mahalle tahliye ediliyor

Sakarya, Bilecik ve Uşak'ta ormanlık alanlarda alevler yükseldi. Ekiplerin müdahalesi sürerken Sakarya'da bir mahallenin tahliye edildiği öğrenildi.

Türkiye'nin alevlerle mücadelesi amansız bir şekilde devam ediyor. Yaz aylarında yükselen hava sıcaklıkları başta olmak üzere, ihmal ve kasıtlı olarak yakılan ateşler ciğerlerimizi kül ediyor. Son olarak alevler Sakarya, Bilecik ve Uşak'taki ormanlık alanlarda yükseldi.

BİLECİK

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy-Kurtköy bölgesinde yer alan buğday tarlasında akşam üstü saatlerinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yangına ekipler söndürmek için müdahale ediyor.

UŞAK

Uşak’ta ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan devam ediyor. Yangın, Uşak merkeze bağlı Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye arazöz, itfaiye ve helikopter sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları hem karadan hemde havadan devam ediyor.

SAKARYA

Sakarya’da Geyve ile Pamukova arasında yer alan Çardak Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı bölgede, rüzgar da etkili oluyor.

Öte yandan yerleşim yerini tehdit eden yangın sebebiyle Geyve’ye bağlı Taşoluk Mahallesi’nde tahliye işlemleri başlatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.