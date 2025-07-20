Uşak'ta orman yangını! Karadan ve havadan müdahale başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Temmuz 2025 14:38 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 15:00 - Güncelleme:

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Uşak'ın Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. EKİPLER BÖLGEDE İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir