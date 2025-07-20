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Uşak'ta orman yangını! Karadan ve havadan müdahale başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Orman Yangını, Uşak, Havadan Müdahale, Rüzgar, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uşak'ın Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Uşak'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

Uşak'ta orman yangını! Karadan ve havadan müdahale başladı - 1. Resim

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Uşak'ta orman yangını! Karadan ve havadan müdahale başladı - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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