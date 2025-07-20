'O ünlü oyuncu üzerime yürüdü’ diyen Bahar Şahin'in itirafı olay oldu: Sosyal medya yıkıldı

"Zalim İstanbul" dizisiyle tanınan Bahar Şahin, yıllar sonra sette yaşadığı zorlu süreci anlattı. Bir kadın oyuncunun kendisine psikolojik baskı uyguladığını belirten Şahin, fiziksel şiddete maruz kalmaktan son anda kurtulduğunu söyledi. Şahin’in sözlerinin hedefinde Mine Tugay olduğu iddiası ise gündeme bomba gibi düştü.

“Zalim İstanbul” dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ve kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Bahar Şahin, yıllar sonra yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan genç oyuncu, dizinin çekimleri sırasında sette zorbalığa uğradığını iddia etti.

Arya Bektaş’ın YouTube kanalına konuk olan Şahin, dizide birlikte rol aldığı bazı oyuncuların kendisine psikolojik baskı uyguladığını öne sürdü. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Berker Güven gibi isimlerle aynı projede yer alan Şahin, “Cemre” karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

"GENÇLİĞİMİN EN GÜZEL YILLARI HARAP OLDU"

Sette yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlatan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Gençliğimin en güzel yılları harap oldu. Çok sevdiğim bir oyuncuydu, diziye başlamadan önce ona mesaj bile atmıştım. Reytinglerin iyi gitmesi, benim karakterimin çok sevilmesi, bazı kişilerin dengesini bozdu. Oynadığım sahnelerle dalga geçiliyor, yaptıklarım küçümseniyordu. Kendimi güvende hissetmiyordum. ‘Sen küçüksün, idare et’ diyorlardı.”

Bir kadın oyuncunun kendisine açıkça zorbalık yaptığını belirten Şahin, yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı:

“Bana ‘varoş’ diyordu. Üzerime yürüdü, korkudan titriyordum. Kimse yanımda olmadı. Bana tokat atacaktı, kimse engel olmadı. O üzerime gelince kapıyı yüzüne kapattım. Kapı suratına geldiğinde ‘şiddet var’ diye bağırmaya başladı. ‘25 haftadır şiddet var, şimdi mi bağırıyorsun?’ diye cevap verdim.”

Şahin’in bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, dizinin kadrosunda yer alan oyunculardan Mine Tugay’ın adı öne çıktı. Sosyal medya kullanıcıları zorbalık iddialarının Tugay'a yönelik olduğunu öne sürdü. Oyuncu Deniz Uğur ise yaptığı paylaşımda Bahar Şahin’e destek verdi. Konu ile ilgili Mine Tugay’dan henüz bir açıklama gelmedi.