Yeni hali olay oldu! Görenler tanıyamadı: Çağatay Ulusoy’a Bayhan ve Tamer Karadağlı benzetmesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2025 14:22 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 14:38 - Güncelleme:

Çağatay Ulusoy, Bayhan, Tamer Karadağlı, Yeni İmaj, Haber

“Eşref Rüya” dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy, sadece oyunculuğuyla değil, son imajıyla da gündem oldu. Radikal tarz değişikliği sosyal medyada olay olurken, kimi onu Bayhan’a kimi Tamer Karadağlı’ya benzetti.

Demet Özdemir ile başrollerini paylaştığı ‘Eşref Rüya’ dizisiyle ekrana gelen oyuncu Çağatay Ulusoy, dizinin 18 Haziran 2025 Çarşamba günü sezon finali yapmasının ardından yeni projelere yöneldi. İlgili Haber Oğuzhan Koç’un kira kabusu! Zam talebi dudak uçuklattı, dava açıldı: "Bu kira olmaz" Ulusoy, yakında vizyona girecek ‘Uyuyan Adam’ filminde “Ferman” karakterini canlandıracak. Oyuncu bu kez rol aldığı projeyle değil, dış görünüşündeki değişimle gündeme geldi. KİMİ BAYHAN'A KİMİ TAMER KARADAĞLI'YA BENZETTİ 34 yaşındaki Ulusoy’un bıyık bıraktığı yeni imajı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun son halini kimi şarkıcı Bayhan’a, kimi de oyuncu Tamer Karadağlı’ya benzetti. Tarzıyla dikkat çeken Ulusoy, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız