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Yeni hali olay oldu! Görenler tanıyamadı: Çağatay Ulusoy’a Bayhan ve Tamer Karadağlı benzetmesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeni hali olay oldu! Görenler tanıyamadı: Çağatay Ulusoy’a Bayhan ve Tamer Karadağlı benzetmesi
Çağatay Ulusoy, Bayhan, Tamer Karadağlı, Yeni İmaj, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Eşref Rüya” dizisinin yıldızı Çağatay Ulusoy, sadece oyunculuğuyla değil, son imajıyla da gündem oldu. Radikal tarz değişikliği sosyal medyada olay olurken, kimi onu Bayhan’a kimi Tamer Karadağlı’ya benzetti.

Demet Özdemir ile başrollerini paylaştığı ‘Eşref Rüya’ dizisiyle ekrana gelen oyuncu Çağatay Ulusoy, dizinin 18 Haziran 2025 Çarşamba günü sezon finali yapmasının ardından yeni projelere yöneldi.

Yeni hali olay oldu! Görenler tanıyamadı: Çağatay Ulusoy’a Bayhan ve Tamer Karadağlı benzetmesi - 1. Resim

Ulusoy, yakında vizyona girecek ‘Uyuyan Adam’ filminde “Ferman” karakterini canlandıracak. Oyuncu bu kez rol aldığı projeyle değil, dış görünüşündeki değişimle gündeme geldi.

Yeni hali olay oldu! Görenler tanıyamadı: Çağatay Ulusoy’a Bayhan ve Tamer Karadağlı benzetmesi - 2. Resim

KİMİ BAYHAN'A KİMİ TAMER KARADAĞLI'YA BENZETTİ

34 yaşındaki Ulusoy’un bıyık bıraktığı yeni imajı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun son halini kimi şarkıcı Bayhan’a, kimi de oyuncu Tamer Karadağlı’ya benzetti.

Yeni hali olay oldu! Görenler tanıyamadı: Çağatay Ulusoy’a Bayhan ve Tamer Karadağlı benzetmesi - 3. Resim

Tarzıyla dikkat çeken Ulusoy, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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