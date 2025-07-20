Alvaro Morata sürprizi! Galatasaray'da kalacak deniyordu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2025 20:55 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 20:55 - Güncelleme:

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Galatasaray forması giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'nın, AC Milan'dan Como'ya transfer olduğu öne sürüldü. Sözleşme detayları da belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Alvaro Morata cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlgili Haber Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı! Nicolo Schira'nın haberine göre, Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Morata'nın, sarı-kırmızılı kulübün onayıyla Como'ya transfer olduğu öne sürüldü. Tecrübeli golcü, İtalyan ekibiyle 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atarken, kontratında 2029'a kadar uzatma opsiyonu da yer aldığı belirtildi. Morata, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran