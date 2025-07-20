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Alvaro Morata sürprizi! Galatasaray'da kalacak deniyordu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alvaro Morata sürprizi! Galatasaray&#039;da kalacak deniyordu
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray forması giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'nın, AC Milan'dan Como'ya transfer olduğu öne sürüldü. Sözleşme detayları da belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Alvaro Morata cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Alvaro Morata sürprizi! Galatasaray'da kalacak deniyordu - 1. Resim

Nicolo Schira'nın haberine göre, Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Morata'nın, sarı-kırmızılı kulübün onayıyla Como'ya transfer olduğu öne sürüldü.

Tecrübeli golcü, İtalyan ekibiyle 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atarken, kontratında 2029'a kadar uzatma opsiyonu da yer aldığı belirtildi. 

Alvaro Morata sürprizi! Galatasaray'da kalacak deniyordu - 2. Resim

Morata, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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