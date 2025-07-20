CHP’li belediyelerle sanatçı arasında büyük kriz! Sert tepki gösterdi: "Özgür Özel'e..."

Denizli’de CHP’li Büyükşehir ve Serinhisar belediyeleri tarafından mağdur edildiklerini öne süren sanatçı Gülden Arslan’ın menajeri, sürece sert tepki göstererek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çağrıda bulundu. Menajer, tehditkâr söylemlerde bulunduğunu iddia ettiği organizatörle ilgili Özel’in nasıl bir tutum sergileyeceğini sordu.

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Serinhisar Belediyesi tarafından organize edilen 27. Yatağan Bıçakçılık Festivali ve Kefe Yaylası Şenlikleri, tıpkı geçtiğimiz aylarda iptal edilen Rus Kızılordu Korosu konseri gibi sanatçılarla yaşanan yeni bir krize sahne oldu.

Konsere saatler kala etkili olan yağış sebebiyle Gülden Arslan'ın konseri iptal edildi. Günübirlik program için Denizli'ye gelen sanatçı ve ekibi, iptalin ardından organizatör tarafından tehdit edildiklerini iddia etti. Sorumluluklarını yerine getirmelerine rağmen ücretlerini alamadıklarını, oteldeki masrafları dahi kendileri ödemek zorunda kaldıklarını anlatan ekip, kendilerini mağdur eden CHP'li iki belediyeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şikayet etti.

Çok büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade eden sanatçı Gülden Arslan'ın koordinatörü İzzet Başlak, gece yarısı olmasına rağmen otelden çıkamadıklarını öne sürerek, “Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Serinhisar Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin organizasyonu O.T.Ü.'ye verilmiş. Biz, Gülden Hanım’ın 18 Temmuz’da Kefe Yaylası’ndaki festivalde sahne alması için Denizli’ye geldik. Gülden Hanım ve bütün ekibimizle birlikte hâlâ oteldeyiz. Sabah 06.35 uçağıyla Denizli’ye gelip otele giriş yaptık, şu an saat 01.00’e yaklaşıyor ve biz hâlâ oteldeyiz. Organizasyon firması alanda yağmura karşı hiçbir önlem almamış. Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç’ın yanındayken, sahnede mikrofonla konuşmaya başlayan O.T.Ü. bize tehditler savurmaya başladı. ‘Ben size 5 kuruş vermem. Sahneye çıkmayan sanatçının zararını ve hiçbir şeyini karşılamam. Ne haliniz varsa görün’ demeye başladı. Ardından işi daha da ileriye götürerek, ‘Siz neredesiniz? Kaldığınız otele geliyorum. Gelince size şöyle böyle yapacağım’ diyerek tehditlerini sürdürdü,” dedi.

"TEHDİT EDİLİYORUZ"

Sorumluluklarını yerine getirmelerine rağmen ücretlerini alamadıklarını hatta oteldeki masraflarını dahi ödemek zorunda bırakıldıklarını öne süren Başlak, "Biz buraya kadar geldik, üzerimize düşen her şeyi yaptık. Üstüne tehdit ediliyoruz, Denizli'den kovulmaya çalışılıyoruz. ‘Bir şekilde buradan gitsinler de, ne şekilde giderlerse gitsinler' şeklinde bir muameleyle karşı karşıyayız. Az önce Gülden Hanım’ın karnı açıktı ve bir tane çorba istedi. Çalışanlardan, ‘Organizatör bize telefon etti, onların yediği içtiği hiçbir şeyi ödemiyorum. Kendileri ödüyorsa verin, onun haricinde yiyecek içecek bir şey vermeyin' şeklinde cevap aldık. Şu an bizi otelden havaalanına götürmesi için tahsis edilmiş aracı dahi iptal etmeye çalışıyorlar. Geldiğimiz nokta bu" şeklinde konuştu.

"Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Serinhisar Belediyesi sorunu çözmeye çalıştıklarını söylüyorlar ama aslında bir şekilde işin içerisinden sıyrılmaya bakıyorlar" diyen Başlak, CHP Genel Başkanı Özel'e şu sözlerle seslendi: