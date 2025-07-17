Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Özgür Özel hakkında "beyaz Toros" sözleri nedeniyle soruşturma açıldı!

Özgür Özel hakkında "beyaz Toros" sözleri nedeniyle soruşturma açıldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özgür Özel hakkında &quot;beyaz Toros&quot; sözleri nedeniyle soruşturma açıldı!
Özgür Özel, CHP, Cumhuriyet Savcısı, Hakaret, Tehdit, Soruşturma, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İBB soruşturmasına bakan savcıya yönelik sözleri nedeniyle “hakaret” ve “tehdit” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, savcıyı hedef alan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili de ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcıya ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldı.

Özgür Özel hakkında "beyaz Toros" sözleri nedeniyle soruşturma açıldı! - 1. Resim

ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI YARGIYA TAŞINDI

Özel, söz konusu savcının makam odasında “beyaz Toros” maketi bulundurduğunu öne sürmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Özel’in Silivri’de 16 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı’ya yönelik ifadelerinin, “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen "hakaret” ve “tehdit” suçlarını oluşturduğu belirtilerek re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık ayrıca, Özel’in açıklamalarının ardından savcı Sarı’yı hedef alan sosyal medya paylaşımlarına ilişkin de ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hasan Cemal neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? Gazeteci Hasan Cemal hastaneye kaldırıldı17 Temmuz Burdur'da elektrikler ne zaman gelecek? Burdur'un 4 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Fidan'dan BM Güvenlik Konseyi’nde önemli mesajlar - GündemBakan Fidan'dan BM Güvenlik Konseyi’nde önemli mesajlarCem Küçük'ten "Kaçınılmaz" çıkışı! Türkiye, Suriye'ye askeri müdahalede bulunacak mı? - GündemTürkiye askeri müdahalede bulunacak mı?TBMM'de Suriye tezkeresi kabul edildi! - GündemTBMM'de Suriye tezkeresi kabul edildiEski Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu trafik kazası geçirdi - GündemEski Belediye Başkanı trafik kazası geçirdiBakan Fidan Suriye'deki provokasyonlar açıkça uyardı: İstikrarsızlığa tahammül edemeyiz - Gündem"İstikrarsızlığa tahammül edemeyiz!"İzmir'de yolsuzluk soruşturması! Usulsüz ihalelere ayrı ayrı dava açıldı - Gündemİzmir'de yolsuzluk! Usulsüz ihalelere ayrı ayrı dava açıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...