Özgür Özel hakkında "beyaz Toros" sözleri nedeniyle soruşturma açıldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 00:46 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 00:52 - Güncelleme:

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İBB soruşturmasına bakan savcıya yönelik sözleri nedeniyle “hakaret” ve “tehdit” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, savcıyı hedef alan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili de ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcıya ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldı. ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI YARGIYA TAŞINDI Özel, söz konusu savcının makam odasında “beyaz Toros” maketi bulundurduğunu öne sürmüştü. İlgili Haber Özgür Özel'den Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili kritik sözler: CHP iyi niyetli katkı verecek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Özel’in Silivri’de 16 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı’ya yönelik ifadelerinin, “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen "hakaret” ve “tehdit” suçlarını oluşturduğu belirtilerek re’sen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılık ayrıca, Özel’in açıklamalarının ardından savcı Sarı’yı hedef alan sosyal medya paylaşımlarına ilişkin de ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş