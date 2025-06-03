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Muğla 5.8 büyüklüğünde deprem ölen var mı, kaç kişi yaralandı? Valilik açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muğla 5.8 büyüklüğünde deprem ölen var mı, kaç kişi yaralandı? Valilik açıkladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 3 Haziran 2025’te saat 02.17’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Muğla 5.8 büyüklüğünde deprem ölen, yaralı var mı merak ediliyor.

Akdeniz açıklarında, Muğla’nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre mesafede meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede korku ve paniğe yol açtı. Muğla 5.8 büyüklüğünde deprem ölen var mı ve depremde yaralı sayısı merak ediliyor. 

MUĞLA 5.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÖLEN VAR MI?

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 3 Haziran 2025’te saat 02.17’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede ciddi bir paniğe neden oldu.

AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü Akdeniz’de, Marmaris’e 10,43 kilometre uzaklıkta bulunurken sarsıntının 67,91 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

Çevre illerden hissedilen deprem sırasında Fethiye ilçesinde panik atak geçirerek hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ayrıca, enerji arzı, doğal gaz, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. 

Muğla 5.8 büyüklüğünde deprem ölen var mı, kaç kişi yaralandı? Valilik açıkladı - 1. Resim

MUĞLA 5.8 DEPREM ÖLENLERİN İSİMLERİ

Depremde hayatını kaybeden tek kişi, Fethiye ilçesinde panik atak geçirerek hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Muğla Valisi İdris Akbıyık, genç kızın vefatını doğrularken, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

MUĞLA DEPREM YARALI SAYISI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, depremden toplam 69 vatandaşın etkilendiğini, bu kişilerden 14’ünün tedavilerinin yerinde yapıldığını, 8 kişinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiğini ve 46 kişinin ise hastanelerde tetkik ve tedavi süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, depremin ardından saha tarama çalışmalarının hızla başlatıldığını ve şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım tespit edilmediğini ifade etti.

Muğla 5.8 büyüklüğünde deprem ölen var mı, kaç kişi yaralandı? Valilik açıkladı - 2. Resim

DEPREMDE KAÇ KİŞİ YARALANDI VE CAN KAYBI VAR MI?

Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın açıklamasına göre, deprem nedeniyle 69 kişi yaralandı. 14’ünün tedavisi yerinde yapıldı, 8 kişi ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. 46 kişinin tedavisi ise sürüyor. 14 yaşındaki Afranur Günlü panik atak nedeniyle hayatını kaybetti.

MUĞLA DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NEREDEYDİ?

AFAD verilerine göre, 3 Haziran 2025’te saat 02.17’de Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, Akdeniz’de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Marmaris’e 10,43 kilometre mesafede, 67,91 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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