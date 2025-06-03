Muğla’da okullar tatil mi? Marmaris’te 5.8 büyüklüğündeki deprem

Ege Denizi’nde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünün Marmaris olduğunu duyurdu. Hissedilen sarsıntının ardından panik olan vatandaşlar Muğla’da okullar tatil mi sorusuna cevap aramaya başladı.

Muğla’da bugün okulların tatil olup olmadığı merkez üssü Marmaris olan depremin ardından gündeme geldi. Ege Denizi’nde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem Ege kıyılarındaki illerde paniğe yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün gece meydana gelen depremde panik atak geçiren 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

MUĞLA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Dün gece saatlerinde meydana gelen depremle korku yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli bugün okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre yerleşim bulunan binalarda yıkım olmadığını duyurdu. Bu kapsamda bugün Muğla’da okullar eğitim vermeye devam edecek.

MARMARİS’TE OKULLAR TATİL Mİ?

Ege Denizi’nde hissedilen depremle paniğe kapılan vatandaşlar bugün okulların tatil olma durumunu sorguluyor. Son yapılan açıklamalara göre bugün Marmaris’te okullar tatil edilmedi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece saatlerinde meydana gelen depremde 14 yaşındaki bir çocuğun panik atak geçirerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Muğla Marmaris'te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir.

Depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan Rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."