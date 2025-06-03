Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan çarpıcı yorum: "Muğla depremi Türkiye'nin yer kabuğunda değil"

Muğla açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Türkiye'nin yer kabuğu içerisinde bir deprem değil. Rodos açıklarındaki yer kabuğunda yaşanan depremdir. Burada her an deprem beklenebilir ve önemli tektonik zonlardan birisidir" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.00 sıralarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe neden oldu. Panik nedeniyle 14 yaşındaki Afranur hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Uzmanlar ise depremin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

"SARSINTI TÜRKİYE YER KABUĞUNDA DEĞİL"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Burası zaten daha öncede vurguladığımız çok tehlikeli ve büyük depremlerin oluştuğu bir yer. Burada büyük depremlerin üretebileceği bir kapasiteye sahip" dedi.

"5.8 büyüklüğündeki bu deprem küçük bir deprem değil, oldukça büyük bir deprem" diyen Ersoy, "Bütün yerleşim yerlerinde deprem mutlaka hissedilmiştir. Türkiye'nin yer kabuğu içerisinde bir deprem değil. Rodos açıklarındaki yer kabuğunda yaşanan depremdir. Burada her an deprem beklenebilir ve önemli tektonik zonlardan birisidir. Bu büyüklükteki depremlerde mutlaka çevre illerden sarsıntılar hissedilebilir" ifadelerini kullandı.

TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?

Jeozifik Uzmanı Prof. Dr. Tahir Serkan Irmak ise Akdeniz'deki 5.8 büyüklüğündeki depreme ve tsunami riskine değindi.

Irmak, "Deprem denizde yerin 70 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bölgede artçılar devam edecektir. Vatandaşlar 2-3 saat daha tedbir amaçlı dışarıda kalabilir" dedi.

"Bu depremde tsunami gibi bir durum beklemiyoruz" diyen Irmak, şu ifadeleri kullandı: