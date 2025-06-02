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CHP'li Muğla Belediye Başkanı Acar Ünlü ve 4 kişi hakkında dava!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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CHP&#039;li Muğla Belediye Başkanı Acar Ünlü ve 4 kişi hakkında dava!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve 4 CHP'li hakkında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasını protesto ederken polise direndikleri iddiasıyla dava açıldı. Ünlü'nün biber gazı sırasında polis kalkanına yumruk attığı iddia edilirken, diğer sanıkların da kamu görevlilerine direnme ve yaralama suçlamalarıyla yargılanacağı belirtildi.

Muğla'da, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

CHP'li Muğla Belediye Başkanı Acar Ünlü ve 4 kişi hakkında dava! - 1. Resim

GÖZALTI PROTESTOSU DAVAYA DÖNÜŞTÜ

Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Muğla Adliyesi önünde meydana gelen olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

POLİSE KALKANINA YUMRUK

Soruşturma kapsamında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından dava açıldı.

Muğla CHP Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan hakkında "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine karşı nitelikli yaralama", Marmaris Belediyesi özel güvenlik sorumlu amiri Ahmet Cemay Kocahan, belediye basın personeli Yağız Kalakoğlu ve CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut hakkında da "kamu görevlisine direnme" suçundan dava açıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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