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Muğla'da 5.8 şiddetinde son dakika deprem! Çevre illerde de hissedildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Muğla, İzmir, Denizli ve Antalya'da da hissedildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını vurgulayarak, saha çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Marmaris açıklarında saat 02.17 sıralarında yerin 36.64 kilometre derinliğinde 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Muğla ve Aydın’ın ilçelerinde hissedildi. Bölgede ekiplerin deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına dair tarama çalışmaları sürüyor.

Muğla'da 5.8 şiddetinde son dakika deprem! Çevre illerde de hissedildi - 1. Resim

MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: OLUMSUZ DURUM YOK

Şiddetli depremin ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada "Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

Akbıyık "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" sözlerini kullandı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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