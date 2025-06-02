Depreme karşı 'çelik' kalkan! İstanbul'u üç yılda dönüştürürüz

Betonarme yapılardan yüzde 10 daha ucuza ve hızlı yapılabilen çelik yapıların Türkiye’nin kentsel dönüşüm problemini çözeceğini ifade eden Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, Venezuela’da 15 günde bir apartmanı bitirdiklerini söyledi. Güner, İstanbul’da acil dönüşmesi gereken 600 bin binayı 3 yılda yenileyebileceklerini vurguladı.

ÖNDER ÇELİK BİLECİK - Türkiye’de son yıllarda yaşanan depremlerle kentsel dönüşümün önemi daha iyi anlaşılırken, artan desteklerle hız kazanan dönüşüm çalışmalarının daha da hızlanıp birkaç yılda ülke gündeminden çıkmasının mümkün olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar İstanbul’da acil dönüşmesi gereken 600 bin konut olduğunu söylüyor. Türkiye’de bina dönüşümü büyük oranda betonarme olarak yapılıyor ancak süre, maliyet, işçilik gibi birçok etkenle dönüşüm yavaş işliyor. Daha hızlı dönüşüm için çelik yapı alternatifi bulunurken, bu konuda yerel yönetimler ve hükûmetten destek bekleniyor. Bu alanda üretim yapan Vefa Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, çelik yapıların İstanbul’un kentsel dönüşümüne de çözüm olabileceğini söyledi.

220 KM’LİK KASIRGAYA DAYANIYOR

Türkiye’deki yapı stokunun sadece yüzde 5’inin çelik olduğunu anlatan Güner, bunun yüzde 3,5’inin sanayide geri kalan bölümünün ise konut yapı stokunda yer aldığını ifade etti. Şu anda Malatya’da hafif çelikten ev ürettiklerini, toplu konut, hastane yaptıklarını, yurt dışında ise Peru’dan Patagonya’ya, Venezuela’dan Mayotte’ye kadar çelik evler inşa ettiklerini kaydeden Güner, bugüne kadar 122 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Hint Okyanusu’ndaki Mayotte adasında 220 kilometre hızla esen kasırgaya dayanıklı 100 ev inşa ettiklerini belirten Güner, “Venezuela’da 4 katlı 1.600 daire yaptık. 15 günde 16 dairelik bir blok bitti. 15 günde bir apartman bitiyor” dedi.

BETONDAN %10 DAHA UYGUN

Bandırma’da 1.200 kişilik yurdu 3 ayda bitirdiklerini, depremin olduğu yerlerde sürat açısından hafif çelik evlerin avantajlı olduğunu kaydeden Güner, çelik evlerin betonarme binalardan daha az maliyetli hâle geldiğini söyledi. Devletin 60 bin çelik konutun ihalesini yapıp yaptırdığını belirten Güner, “Metrekaresini altyapı dâhil 25-26 bin TL’ye ihale ediyor. Betonarme olursa 30 bin TL civarında. Yani yüzde 10 civarı daha avantajlı çelik yapılar” diye konuştu. Beton binalar 50 yıl dayanırken çelik yapıların 100 yıl bile kalabildiğini anlatan Güner, İstanbul’da acil dönüşmesi gereken 600 bin binayı 3 yılda tamamlayabileceklerini vurguladı. Güner, “Türkiye savunma sanayiine verdiği önemi bu işe de verirse maksimum 5 yıl sonra bizim deprem diye bir gündemimiz olmaz. Bambaşka bir yere gideriz” ifadelerini kullandı.

BİLECİK'TEKİ FABRİKAYA 30 MİLYON $ YATIRDI KAPASİTEYİ 2,5 KAT ARTIRDI

Vefa Group’un yapı malzemeleri alanında fibercement levha üreten markası Ekobord, üç yıldır yürüttüğü çalışmalar sonucu Bilecik fabrikasında 30 milyon dolar yatırımla ikinci bir hat kurdu. Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, “Çoğunluğu yerli ve millî olarak üretilen makinelerle yaptığımız bu yatırımla mevcut üretim kapasitemizi 2,5 kat artırarak 7,5 milyon metrekareye çıkardık. Kullandığımız flow-on teknolojisi ve AR-GE faaliyetlerimiz neticesinde Türkiye’de ilk kez hamurundan renkli olarak fibercement levha üretmeye başladık. Yeni ürünümüz Colorex ile birlikte özellikle Avrupa’da ciddi bir pazar payı artışı hedefliyoruz” dedi. Yeni hattın açılışıyla ihracata yöneleceklerini belirten Güner, yurt içinde metrekaresini 4-5 avroya sattıkları ürünleri Avrupa’da 20-25 avroya satabildiklerini ifade ederken, yıllık 60 milyon avroluk ihracat hedefleri olduğunu, 3 aylık siparişlerinin dolduğunu söyledi.

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETİYOR

Orhan Güner, “Çevreci yaklaşımımızı üretimimizin her safhasına yansıtıyoruz. Geri dönüşümlü ham madde kullanıyoruz ve fabrikamızda sıfır atık prensibiyle çalışıyoruz. Ayrıca yaptığımız güneş enerji santrali yatırımımızla üretimimizin yüzde 50’den fazlasını yenilenebilir enerji ile karşılıyoruz” dedi.

MÜHENDİSLER MAVİ YAKA OLDU

Bilecik’teki fabrikada 100 kişinin çalıştığını 40 kişi daha aradıklarını anlatan Güner, personel yetersizliğinden 3 vardiyaya geçemediklerini, yurt dışından eleman getirilmesi gerektiğini söyledi. Güner, mavi yaka çalışan bulamadıkları için 11 mühendisin mavi yaka pozisyonunda çalıştığını kaydetti.

YÜZDE 40 TASARRUF SAĞLIYOR

Orhan Güner, renkli üretilen fibercement levhaların montaj sonrasında boya gerektirmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu: Bu da uygulamacılar için zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayacak. Tüm Ekobord ürünleri A1 sınıfı yanmazlık özelliğiyle yangına karşı dayanıklı olmasının yanında yapılarda yüzde 40’lara varan enerji tasarrufu sağlar.