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Panik anları kamerada! Depremden kaçarken çay bardağını bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Panik anları kamerada! Depremden kaçarken çay bardağını bırakmadı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğünde depreme markette yakalanan bir kişi, kaçarken elindeki çay bardağını da bırakmadı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. 

AFAD verilerine göre dün akşam saat 20.31'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Alanya'nın 15 kilometre açıklarında yaşanan deprem ilçede hafif şekilde hissedildi. 

Panik anları kamerada! Depremden kaçarken çay bardağını bırakmadı - 1. Resim

ÇAY BARDAĞI İLE KOŞMAYA BAŞLADI

Akşam saatlerinde depreme markette yakalanan bir kişinin elindeki çay bardağı ile depremden kaçtığı görüntüler ise kameralara yansıdı.

Panik anları kamerada! Depremden kaçarken çay bardağını bırakmadı - 2. Resim

DEPREME DENİZDE YAKALANDI

Arkadaşları ile balık tutmak için denize açılan ve depreme denizde yakalanan Osman Aktitiz,

"Biz Kale açıklarına arkadaşlar ile beraber balığa çıktık. Dönüş sıralarında saat 20:30 sıralarında deniz leğen gibi karıştı. Son hız giden tekne yavaşladı. Depremden dolayı balıklar su yüzüne çıktı. Eve geldiğimde depremi eşimden öğrendim'' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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