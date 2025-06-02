Panik anları kamerada! Depremden kaçarken çay bardağını bırakmadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğünde depreme markette yakalanan bir kişi, kaçarken elindeki çay bardağını da bırakmadı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

AFAD verilerine göre dün akşam saat 20.31'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Alanya'nın 15 kilometre açıklarında yaşanan deprem ilçede hafif şekilde hissedildi.

ÇAY BARDAĞI İLE KOŞMAYA BAŞLADI

Akşam saatlerinde depreme markette yakalanan bir kişinin elindeki çay bardağı ile depremden kaçtığı görüntüler ise kameralara yansıdı.

DEPREME DENİZDE YAKALANDI

Arkadaşları ile balık tutmak için denize açılan ve depreme denizde yakalanan Osman Aktitiz,