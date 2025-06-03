Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 'deprem göçü' sözleri! "Muğla'ya doğru devam edecek"

Muğla'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, "14 Mayıs'tan beri Muğla, 6 büyüklüğündeki depremlerle tehdit ediliyordu. Bugün oluşan 5,8 büyüklüğündeki deprem bunun ispatıdır" dedi ve ekledi: Deprem göçü güneyden Muğla'ya doğru devam edecek.

Muğla'da saat 02.17'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Sarsıntı çevredeki birçok kentte de hissedilirken, panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü'nün hayatını kaybettiği, yine panik ve yüksekten atlama nedeniyle 70'e yakın kişinin yaralandığı bildirildi.

"DEPREM GÖÇÜ DEVAM EDECEK"

Sarsıntı sonrası vatandaşlar sokaklara inerken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uzmanlardan da açıklamalar gelmeye başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, korkutan depremin ardından şu ifadelere yer verdi:

"14 Mayıs'tan beri Muğla, M6 büyüklüğündeki depremlerle tehdit ediliyordu. Bugün oluşan M5,8 büyüklüğündeki deprem bunun ispatıdır. Girit-Rodos deprem kuşağı, Gediz-Simav faylarının oluşturduğu Uşak deprem kümesini 57 yıldır M6-7 arası depremlerle büyütüyor. Deprem göçü güneyden Muğla'ya doğru devam edecek."

"ZONU DAHA DA BÜYÜMEYE ZORLUYOR"

Bektaş, daha önce yapmış olduğu bir paylaşımı da gündeme taşıdı. Uzman isim, o paylaşımında ise şu ifadelere yer vermiş: