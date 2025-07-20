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Fenerbahçe'den kanada yeni aday! Silas için temas başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den kanada yeni aday! Silas için temas başladı
Fenerbahçe, Transfer, Stuttgart, Bundesliga, İstanbul, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, Stuttgart’ın kanat oyuncusu Silas'ı listesine aldı. Alman kulübü 8 milyon euro bonservis talep ediyor.

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, hücum hattına takviye planlıyor.

Fenerbahçe'den kanada yeni aday! Silas için temas başladı - 1. Resim

Kicker'in haberine göre, Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Stuttgart'ın Kongolu oyuncusu Silas Katompa Mvumpa ile ilgileniyor. Geçtiğimiz sezonu Kızılyıldız'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki kanat oyuncusunu Mourinho'nun istediği aktarıldı.

Fenerbahçe'den kanada yeni aday! Silas için temas başladı - 2. Resim

Haberde, Stuttgart ve Fenerbahçe yönetimlerinin ilk teması kurduğu, ancak henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığı aktarıldı. Alman kulübü, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Silas için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe, şimdiye kadar transferde Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin hamlelerini gerçekleştirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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