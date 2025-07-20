Fenerbahçe'den sürpriz 10 numara hamlesi! İspanyollar yazdı

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Takımı 2. Lig'e düşen Fas milli takım oyuncusunu listeye alan sarı-lacivertliler, futbolcuyla görüştü ancak olumsuz cevap aldı. Faslı yıldız, kariyerini İspanya'da sürdürmek istiyor ancak Fenerbahçe’den gelen teklifi de tamamen geri çevirmiş değil...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Real Valladolid forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Selim Amallah’ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; kulübü 2. Lig’e düşen Faslı isim takımdan ayrılmaya sıcak bakarken, sarı-lacivertlilerin teklifine mesafeli olsa da tüm seçenekleri değerlendirmeye açık.

BİRÇOK KULÜP PEŞİNDE

Valladolid’in maaş bütçesini düşürmek için yollarını ayırmak istediği oyuncular listesinde yer alan Amallah’a ilgi sadece Fenerbahçe ile sınırlı değil. La Liga ekiplerinden Espanyol, Levante ve Alaves de 27 yaşındaki oyuncunun peşinde.

Kariyerine İspanya’da devam etmeyi öncelik olarak gören Faslı yıldız, buna rağmen Fenerbahçe’den gelen teklifi de tamamen geri çevirmiş değil.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTEMİYOR

El Norte de Castilla gazetesine göre, Real Valladolid ile iyi ilişkiler sürdüren Fenerbahçe, Mourinho’nun liderliğindeki yeni yapılanma projesiyle Amallah’ı ikna etmeye çalışıyor. Cadena SER ise, oyuncunun Türkiye yerine İspanya veya Fransa’da kalmayı hedeflediğini öne sürdü.

Görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Amallah’ın son kararı hem kulüplerin ısrarı hem de kariyer planlaması doğrultusunda netleşecek gibi görünüyor.