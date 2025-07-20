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Ve kararını verdi! İrfan Can Kahveci'nin 'evet' diyeceği teklif ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Beşiktaş, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan İrfan Can Kahveci, takımdan ayrılmayı düşünüyor. Beşiktaş'la adı anılan milli yıldızın hangi rakama 'evet' diyeceği ortaya çıktı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdürüyor. Kadro planlaması yavaş yavaş belli olurken, takımdan ayrılması muhtemel isimlere dair sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İRFAN CAN YOL AYRIMINDA

Geçtiğimiz sezon Mourinho tarafından pek tercih edilmeyen ve forma şansı bulmakta zorlanan İrfan Can Kahveci'nin adı 'ayrılık' ile anılıyor.

Tecrübeli milli futbolcuya Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edilirken, İrfan'ın da  geçen sezon gibi yine yeterince şans bulamayacağını düşünmesi durumunda Fenerbahçe'den ayrılabileceği belirtiliyor.

3 MİLYON EURO İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlılarla adı geçen futbolcunun, Fenerbahçe'den kazandığı yıllık 3 milyon euro civarında bir rakamın teklif edilmesi durumunda bu kabul edebileceği iddia edildi.

İrfan Can Kahveci'nin ayrıca yurt dışı opsiyonlarını da düşündüğü ve seçenekleri değerlendirebileceği aktarıldı.

Piyasa değeri 7 milyon euro olan futbolcunun Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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