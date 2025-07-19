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"Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun" dedi! Transferde beklenmedik hamle

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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&quot;Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun&quot; dedi! Transferde beklenmedik hamle
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde adı sık sık Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için gece yarısı flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve nabız yokladığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Serhat Akın ise paylaşımıyla gündem oldu. İşte detaylar...

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun Inter’de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği iddiaları sık sık gündeme gelirken, yeni rotasının Türkiye olabileceği belirtiliyor. Transfer döneminin en hareketli günlerinde, Çalhanoğlu hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

ALİ KOÇ DEVREDE

TRT Spor’un haberine göre; Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, sarı-lacivertli kulübün, ezeli rakibi Galatasaray’ın da gündemine gelen milli oyuncuyla temasa geçtiği ve Başkan Ali Koç’un bu transfer için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

Öte yandan Başkan Ali Koç’un, teknik direktör Jose Mourinho ile de Hakan Çalhanoğlu’nun takım içindeki rolü hakkında bir görüşme yaptığı öğrenildi. Portekizli teknik adamın, bu transfere onay verdiği ifade edildi.

"Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun" dedi! Transferde beklenmedik hamle - 1. Resim

SERHAT AKIN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Gece yarısı yaptığı paylaşımda Akın, "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

INTER İLE 47 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselen Hakan Çalhanoğlu, 47 maçta 11 gol atıp 8 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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