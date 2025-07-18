Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan 3 flaş transfer!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan 3 flaş transfer!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı&#039;ndan 3 flaş transfer!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Andrea Staskova, Sabastine Flourish Chiouma ve Maria Paula Salas Zuniga'yı kadrosuna kattı. İmza töreni Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 oyuncu için Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş hazır bulundu.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan 3 flaş transfer! - 1. Resim

Son olarak Galatasaray forması giyen Andrea Staskova'yla 2 yıllık sözleşme imzalanırken, Galatasaray'dan transfer edilen bir diğer oyuncu Sabastine Flourish Chiouma ile Meksika Ligi takımlarından Atlas FC Femenil'den kadroya dahil edilen Maria Paula Salas Zuniga'yla birer yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan 3 flaş transfer! - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Masterchef Nisa kimdir, elendi mi? MasterChef Türkiye'de dikkat çeken isim oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş, Bryan Gil için devrede! Tottenham'dan kiralama formülü masada - SporBeşiktaş, Bryan Gil için devrede!Mourinho'dan Marcus Rashford talimatı! Fenerbahçe İngiltere çıkarmasına hazırlanıyor - SporPremier Lig'den Süper Lig'e geliyor!En-Nesyri'ye Suudi kancası! Fenerbahçe 40 milyon euro istiyor - SporEn-Nesyri'ye Suudi kancası! Fenerbahçe'nin talebi belli olduGalatasaray’dan Coman bombası! Barış Alper satılırsa harekete geçilecek - SporBarış Alper Yılmaz'ın yerine gelecekAltay Bayındır için ayrılık sinyali! Manchester United yeni kaleci peşinde - SporUnited yeni kaleci peşinde! Altay Bayındır ayrılacak mı?Trabzonspor'dan Saul Niguez hamlesi! Görüşmeler sürüyor - SporTrabzonspor'dan Saul Niguez hamlesi! Görüşmeler sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...