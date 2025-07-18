Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan 3 flaş transfer!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Andrea Staskova, Sabastine Flourish Chiouma ve Maria Paula Salas Zuniga'yı kadrosuna kattı. İmza töreni Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 oyuncu için Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş hazır bulundu.
Son olarak Galatasaray forması giyen Andrea Staskova'yla 2 yıllık sözleşme imzalanırken, Galatasaray'dan transfer edilen bir diğer oyuncu Sabastine Flourish Chiouma ile Meksika Ligi takımlarından Atlas FC Femenil'den kadroya dahil edilen Maria Paula Salas Zuniga'yla birer yıllık sözleşme imzalandı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Yasin Görkem Erduran