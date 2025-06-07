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Siirt'te 19 yaşındaki zanlı düğün basıp silahlı saldırı gerçekleştirdi! Can kaybı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

Siirt'te bir düğün salonunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanan A.A'nın (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

Siirt'te düğün salonuna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığında, Tekel Mahallesi'nde dün bir salonda yapılan düğün sırasında Adnan Pekgöz'ün (20) silahlı saldırıda öldürülmesi ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Siirt'te 19 yaşındaki zanlı düğün basıp silahlı saldırı gerçekleştirdi! Can kaybı var - 1. Resim

19 YAŞINDAKİ ZANLI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanan A.A'nın (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

Siirt'te 19 yaşındaki zanlı düğün basıp silahlı saldırı gerçekleştirdi! Can kaybı var - 2. Resim

Kurtalan ilçesinin Tekel Mahallesi'nde bir düğün salonunda dün, silahlı saldırıda Adnan Pekgöz (20) ile V.P, M.P. ve A.D. yaralanmış, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pekgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan saldırgan, kısa sürede polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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