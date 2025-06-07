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"Tüm sektörler fayda sağlayacak, halkın satın alma gücü artacak!" AB'den yeşil ışık geldi, avroya geçiyorlar

Kaynak: Dış Haberler
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&quot;Tüm sektörler fayda sağlayacak, halkın satın alma gücü artacak!&quot; AB&#039;den yeşil ışık geldi, avroya geçiyorlar
Ekonomi Haberleri  / Dış Haberler

Avrupa Birliği Komisyonu, Bulgaristan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğunu duyurdu. Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Peter Dilov "Bulgaristan’ın euro bölgesine katılımı, halkın satın alma gücünü artıracak" dedi. Dilov, ayırca bu geçişten tüm sektörlerin fayda sağlayacağını belirterek, haksız fiyat artırmalarına karşı ise takipte olduklarını vurguladı.

Avrupa Birliği Komisyonu, 2007 yılından itibaren AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğunu duyurdu.

Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Peter Dilov "Bulgaristan’ın euro bölgesine katılımı, halkın satın alma gücünü artıracak" dedi.

Dilov, sürecin 2018 yılında Bulgaristan’ın Bankacılık Birliği ve ERM II mekanizmasına ilk adımları atmasıyla başladığını hatırlattı. Euro bölgesine katılımın genellikle kredi notunun iyileşmesine yol açtığını belirtti.

Tüm sektörler fayda sağlayacak, haksız fiyat artışlarına sıkı takip! AB'den yeşil ışık geldi, avroya geçiyorlar - 1. Resim

"TÜM SEKTÖRLER FAYDA SAĞLAYACAK"

Dilov, Bulgaristan’daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin euroyu benimsemeye tamamen hazır olduğunu ve bunun faydalarını net şekilde gördüklerini vurguladı. Geriye sadece teknik detayların tamamlanması kaldı.

Dilov., “Eurodan tüm sektörler, özellikle turizm, fayda sağlayacak” dedi.

Tüm sektörler fayda sağlayacak, haksız fiyat artışlarına sıkı takip! AB'den yeşil ışık geldi, avroya geçiyorlar - 2. Resim

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARI TAKİP EDİLİYOR"

Yetkili kurumlar haksız fiyat artışlarını şimdiden takip ediyor. Elektrik veya yakıt fiyatlarında artış beklenmediği için perakendecilerin mağazalardaki fiyatları yükseltmek için gerekçesi olmayacak. Bu konunun yakından izlendiğini de ekledi.

Dilov, Bulgar ekonomisinin iyi performans gösterdiğini, Mart itibarıyla ülkenin yıllık GSYH büyüme oranının %3,1 olduğunu belirtti. Ayrıca Bulgaristan’ın AB’de borç/GSYH oranında ikinci sırada olduğunu söyledi.

Tüm sektörler fayda sağlayacak, haksız fiyat artışlarına sıkı takip! AB'den yeşil ışık geldi, avroya geçiyorlar - 3. Resim

EKONOMİDE NET SÖZLER

Bulgarian News Agency'den edinilen bilgilere göre, bakan, Bulgaristan’ın aynı zamanda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) katılım için aktif çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. “Bu stratejik önceliklerin tamamını gerçekleştirebilirsek, ekonomimiz kesinlikle çok daha etkili ilerleyecektir” dedi Dilov güvenle.

Ayrıca Bulgaristan’ın Kara Para Aklama ile Mücadele Finansal Eylem Görev Gücü’nün (FATF) “gri listesi”nden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Bu liste, doğrudan yabancı yatırım çekme konusunda büyük bir engel teşkil ediyor. Adalet Bakanı Georgi Georgiev’in, Bulgaristan’ın 2025 sonuna ya da en geç 2026 başına kadar bu engelden kurtulacağını taahhüt ettiğini söyledi.

Euro bölgesine katılımın para politikasında öngörülebilirlik getireceğini ve bunun da ekonomik istikrar için güçlü bir temel oluşturacağını vurguladı.

Kaynak: Dış Haberler

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