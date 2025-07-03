Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yozgat'ta facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yozgat'ta facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yozgat&#039;ta facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yozgat, Kazalar, Kalp Krizi, Otomobil, Kamyon, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat’ta kamyonla otomobillin karıştığı kazada 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Edinilen biliye göre kaza Yozgat-Ankara karayolu, Yerköy ilçesi Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında yaşandı.

Ankara istikametine gitmekte olan M.U. idaresinde ki 63 AAU 229 plakalı kuru ot yüklü kamyonla karşı istikametten gelmekte olan H.B. idaresindeki 34 EHK 628 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kamyon şarampole devrilirken otomobil adeta ikiye bölündü.

Yozgat'ta facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

İlk belirlemelere göre kazada otomobilde bulunan H.B., Ş.B., ve F.B. kamyonda bulunan M.U. ile A.M. ise yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD ile Rusya arasında kritik zirve! Trump, Putin ile görüşeceğini duyurduRTÜK'ün Sözcü TV ve TELE1 kararı! Üst sınırdan ceza: Nedeni belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gaziantep'te baba dehşeti! Ailesini benzin döküp yaktı: Öyle intihar edilmez - 3. SayfaAilesini benzin döküp yaktı: Öyle intihar edilmezİstanbul Silivri'de orman yangını! 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor - 3. Sayfaİstanbul Silivri'de orman yangını!2 haftalık hamile eşini öldürmüştü: Katil zanlısının iddiasına mahkeme başkanından sert tepki - 3. SayfaKatil zanlısının iddiasına mahkeme başkanından sert tepkiKoreli fenomeni sokak ortasında taciz etmişti: 71'lik sapığın son sözü 'eşiyle' ilgili oldu - 3. Sayfa71'lik sapığın son sözü 'eşiyle' ilgili oldu!Katil 3 ay boyunca kaçtı, yakalandığı yer polisleri bile şaşırttı: Sen oraya nasıl sığdın! - 3. SayfaKatil bavulda çıktı!İstanbul Sultangazi'de orman yangını! 'Büyük ölçüde kontrol altına alındı' - 3. Sayfaİstanbul Sultangazi'de orman yangını!
Sonraki Haber Yükleniyor...