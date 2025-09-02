Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye'den 5 liman dünya sıralamasında: En Fazla Konteyner Elleçleyen 100 Limanı 2025 Listesi

- Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanı arasında Türk limanlarının sayısının 5’e yükseldiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere merkezli denizcilik yayını Lloyd’s List tarafından yayımlanan "Dünyanın En Fazla Konteyner Elleçleyen 100 Limanı 2025 Listesi"ne bu yıl Türkiye’den 5 limanın girdiğini açıkladı.

Geçen yıl listede 4 liman bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, "2024 yılı konteyner elleçleme verilerine göre oluşturulan listeye Aliağa Limanı’nın da dahil olmasıyla Türk limanlarının sayısı 5’e yükseldi. Bu başarı, deniz ticaretindeki gücümüzü ve liman altyapımıza yaptığımız yatırımların karşılığını bir kez daha ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye'den 5 liman dünya sıralamasında: En fazla konteyner elleçleyen 100 Limanı 2025 Listesi - 1. Resim

ALİAĞA LİMANI LİSTEYE 91. SIRADAN GİRDİ

Uraloğlu, Türkiye’nin dünya deniz ticaretindeki konumunu güçlendiren limanların sıralamalarını da açıkladı.

Bakan Uraloğlu, "Dünyanın En Fazla Konteyner Elleçleyen 100 Limanı Listesi’nde bu yıl Ambarlı Limanı 72, Kocaeli Limanı 86, Tekirdağ Limanı 94, Mersin Limanı ise 98. sırada yer aldı. Aliağa Limanı ise bu yıl ilk defa 91. sıradan listeye adını yazdırdı."

Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye'den 5 liman dünya sıralamasında: En fazla konteyner elleçleyen 100 Limanı 2025 Listesi - 2. Resim

5 LİMAN TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM YÜZDE 84,1'İNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bakan Uraloğlu, listeye giren 5 limanın Türkiye’nin toplam konteyner elleçleme hacminde çok büyük paya sahip olduğunun altını şu sözlerle çizdi:

"Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre 2024 yılında ülkemiz limanlarında toplam 13,5 milyon TEU konteyner elleçlendi. Söz konusu 5 liman 11,4 milyon TEU ile 2024 yılında ülkemizdeki toplam konteyner elleçlemesinin yüzde 84,1’ini gerçekleştirdi."

Listeye ilk defa giren Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sahasındaki konteyner elleçleme hacminin de önemli ölçüde arttığını belirten Bakan Uraloğlu, "Aliağa Bölge Liman Başkanlığı’nda 2023 yılında yaklaşık 1,6 milyon TEU olan konteyner elleçleme miktarı 2024 yılında yüzde 33,6 artışla yaklaşık 2,1 milyon TEU’ya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye'den 5 liman dünya sıralamasında: En fazla konteyner elleçleyen 100 Limanı 2025 Listesi - 3. Resim

