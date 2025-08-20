Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Büyükçekmece'de dehşet! Boş villanın bahçesinde gömülü ceset bulundu

Büyükçekmece'de dehşet! Boş villanın bahçesinde gömülü ceset bulundu

Büyükçekmece'de uzun süredir aranan yabancı uyruklu bir adamın cesedi boş villanın bahçesine gömülü halde bulundu. Görgü tanıkların, cesedin 4 ay önce gömüldüğünü iddia etti.

Korkunç olay Büyükçekmece ilçesinde ortaya çıktı. Kumburgaz Mahallesi'nde, bir süredir aranan yabancı uyruklu erkek şahısla ilgili araştırma yapan polis ekipleri adamın cesedini inşaat halindeki villanın bahçesine gömülü olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, villa çevresinde hassas burunlu köpekle yaptığı arama tarama neticesinde arka bahçede cesedi buldu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken olayla ilgili henüz bilgi ise paylaşılmadı.

4 AY ÖNCE GÖMÜLMÜŞ

Olay bölgesinde bulunan bir vatandaş, "Sabah erkenden memurlar geldi. Bu çevreyi taradılar. Ön tarafı kazdılar, pek fazla bir şey bulamadılar. Bu arkada tarafı incelediler. Benim bildiğim kadarıyla bir erkek cesediymiş. 3-4 ay önce gömülmüş sanırım. Tam olarak bilgim yok. Sadece dün memur arkadaşlar kazdı buldular. Köpekler eşliğinde aradılar" dedi.

