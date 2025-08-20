ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer ölüme götürmüştü: Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti

Kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İddiaya göre, 14 Temmuz'da İstanbul Sarıyer Kireçburnu’nda, İçer ve avukat Göksu Çelebi birlikte kokain kullandı.

AŞIRI DOZDAN FENALAŞTI

Aşırı dozda uyuşturucu sonrası fenalaşan Çelebi, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz perşembe günü beyin ölümü gerçekleşen Çelebi, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Göksu Çelebi

GÖKSÜ ÇELEBİ KİMDİR?

Göksu Çelebi, 1998 yılında doğdu. Lise eğitimini ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nda tamamladıktan sonra 2016-2021 yılları arasında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü.

Mesleğe Liman Kurman Hukuk Bürosu'nda stajyer olarak başlayan Çelebi, başarılı geçen stajın ardından aynı büroda avukat olarak görev aldı.

Gökalp İçer

GÖKALP İÇER KİMDİR?

1982 yılında İzmir'de doğan Gökalp İçer, eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi'nde başladı. Ardından Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisliği'nden 2004 yılında mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay olarak görev aldı. Komando olarak görev yaptıktan sonra 2007'de ordudan ayrılarak finans sektörüne girdi. Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans Mühendisliği yüksek lisansı (2012) tamamlayan İçer, 2008’den itibaren forex piyasalarında trader, eğitmen ve yönetici olarak çalıştı.

2016-2017 yıllarında Reel Kapital Menkul Değerler’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2018’de ICRYPEX Bilişim A.Ş.’yi kurdu. ICRYPEX, Londra, Toronto ve Dubai’de ofisleri bulunan, Türkiye merkezli bir kripto para borsası olarak biliniyor.