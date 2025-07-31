ICRYPEX ve Gökalp İçer'in mal varlıklarına el konuldu

Kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına, "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verildi.

Gökalp İçer

ICRYPEX BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 14.07.2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda/komada olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alındıktan Gökalp İçer, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GÖKALP İÇER KİMDİR?

1982 yılında İzmir'de doğan Gökalp İçer, eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi'nde başladı. Ardından Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisliği'nden 2004 yılında mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay olarak görev aldı. Komando olarak görev yaptıktan sonra 2007'de ordudan ayrılarak finans sektörüne girdi. Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans Mühendisliği yüksek lisansı (2012) tamamlayan İçer, 2008’den itibaren forex piyasalarında trader, eğitmen ve yönetici olarak çalıştı.

2016-2017 yıllarında Reel Kapital Menkul Değerler’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2018’de ICRYPEX Bilişim A.Ş.’yi kurdu. ICRYPEX, Londra, Toronto ve Dubai’de ofisleri bulunan, Türkiye merkezli bir kripto para borsası olarak biliniyor.