Uyuşturucu, adam öldürme... İddialar dehşet verici! ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer gözaltında

Kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatıldı. Gökalp İçer uyuşturucu ve kastla öldürmeye teşebbüsten gözaltına alındı.

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatıldı. İçer uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüsten gözaltına alındığı öğrenildi.

UYUŞTURUCU VE KASTLA ADAM ÖLDÜRMEKTEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14.07.2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda/komada olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

GÖKALP İÇER GÖZALTINA ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.