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ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer tutuklandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçer, uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etmekten suçlanıyor.

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatılmıştı. Uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüsten gözaltına alınan İçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ICRYPEX BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 14.07.2025 günü uyuşturucu madde kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda/komada olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan Gökalp İçer, bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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