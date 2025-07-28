Gökalp İçer kimdir, neden tutuklandı?

Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçer'in tutuklanmasının ardından gözler suçunun ne olduğuna çevrildi. Peki Gökalp içer kimdir, neden tutuklandı? Gökalp İçer'in özgeçmişi ve ekonomik kariyeri merak ediliyor.

Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Gelişmenin ardından Gökalp İçer'in suçunun ne olduğu ve finansal kariyeri merak edildi.

Peki Gökalp İçer neden tutuklandı? İşte kripto para sektörünün tanınan simalarından Gökalp İçer'in hayatı ve finansal kariyeri...

GÖKALP İÇER NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda komada olan ve hayati tehlikesi süren mağdur G.Ç'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gökalp İçer'in İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli İçer, savcılıktaki ifadesinin ardından "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Sulh ceza hakimliği Gökalp İçer'in üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

GÖKALP İÇER KİMDİR?

1982 yılında İzmir'de doğan Gökalp İçer, eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi'nde başladı. Ardından 2004 yılında Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay olarak görev aldı. Komando olarak görev yaptıktan sonra 2007'de ordudan ayrılarak finans sektörüne geçti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans Mühendisliği yüksek lisansını 2012 yılında tamamlayan İçer, 2008’den itibaren forex piyasalarında trader, eğitmen ve yönetici olarak çalıştı.

2016-2017 yıllarında Reel Kapital Menkul Değerler’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, 2018’de ICRYPEX Bilişim A.Ş.’yi kurdu.

ICRYPEX, Londra, Toronto ve Dubai’de ofisleri bulunan Türkiye merkezli bir kripto para borsası olarak biliniyor.