Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gökalp İçer kimdir, neden tutuklandı?

Gökalp İçer kimdir, neden tutuklandı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gökalp İçer kimdir, neden tutuklandı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kripto para borsası ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçer'in tutuklanmasının ardından gözler suçunun ne olduğuna çevrildi. Peki Gökalp içer kimdir, neden tutuklandı? Gökalp İçer'in özgeçmişi ve ekonomik kariyeri merak ediliyor.

Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Gelişmenin ardından Gökalp İçer'in suçunun ne olduğu ve finansal kariyeri merak edildi.

Peki Gökalp İçer neden tutuklandı? İşte kripto para sektörünün tanınan simalarından Gökalp İçer'in hayatı ve finansal kariyeri...

Gökalp İçer kimdir, neden tutuklandı? - 1. Resim

GÖKALP İÇER NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda komada olan ve hayati tehlikesi süren mağdur G.Ç'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gökalp İçer'in İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli İçer, savcılıktaki ifadesinin ardından "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Sulh ceza hakimliği Gökalp İçer'in üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Gökalp İçer kimdir, neden tutuklandı? - 2. Resim

GÖKALP İÇER KİMDİR?

1982 yılında İzmir'de doğan Gökalp İçer, eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi'nde başladı. Ardından 2004 yılında Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay olarak görev aldı. Komando olarak görev yaptıktan sonra 2007'de ordudan ayrılarak finans sektörüne geçti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans Mühendisliği yüksek lisansını 2012 yılında tamamlayan İçer, 2008’den itibaren forex piyasalarında trader, eğitmen ve yönetici olarak çalıştı.

2016-2017 yıllarında Reel Kapital Menkul Değerler’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, 2018’de ICRYPEX Bilişim A.Ş.’yi kurdu.

ICRYPEX, Londra, Toronto ve Dubai’de ofisleri bulunan Türkiye merkezli bir kripto para borsası olarak biliniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer tutuklandıABD'de 16 eyalete uyarı! "Can alabilir düzeyde"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Tercihler 1 Ağustos'ta başlıyor - Haberler2025 YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Tercihler 1 Ağustos'ta başlıyorMehmet Fatih Kiriş kimdir? Galatasaray maçlarına Kur'an-ı Kerim ile giden Kiriş hayatını kaybetti - HaberlerMehmet Fatih Kiriş kimdir? Galatasaray maçlarına Kur'an-ı Kerim ile giden Kiriş hayatını kaybettiSezer Durmuş kimdir? Muğla Dalaman Belediye Başkanı mülakat skandalıyla gündemde - HaberlerSezer Durmuş kimdir? Muğla Dalaman Belediye Başkanı mülakat skandalıyla gündemdePassolig kalktı mı, iptal mi edildi? TFF tüm detayları açıkladı! - HaberlerPassolig kalktı mı, iptal mi edildi? TFF tüm detayları açıkladı!FIFA 26 ne zaman çıkacak, EA SPORTS FC kaç TL? Türkiye satış tarihi merak ediliyor - HaberlerFIFA 26 ne zaman çıkacak, EA SPORTS FC kaç TL? Türkiye satış tarihi merak ediliyor28 Temmuz Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - Haberler28 Temmuz Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...