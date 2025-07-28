Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kamuoyunda geniş yankı uyandırırken 'ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer neden gözaltına alındı' merak edildi.

Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni ve olayın detayları gündeme geliyor.

ICRYPEX BAŞKANI GÖKALP İÇER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz 2025’te uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda komaya giren avukat Göksu Çelebi’ye (G.Ç.) uyuşturucu madde temin ettiği iddiasıyla Gökalp İçer hakkında soruşturma başlattı.

İçer, “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla 27 Temmuz 2025’te gözaltına alındı.

GÖKALP İÇER KİMDİR?

1982 yılında İzmir'de doğan Gökalp İçer, eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi'nde başladı. Ardından Kara Harp Okulu'ndan Sistem Mühendisliği'nden 2004 yılında mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay olarak görev aldı. Komando olarak görev yaptıktan sonra 2007'de ordudan ayrılarak finans sektörüne girdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans Mühendisliği yüksek lisansı (2012) tamamlayan İçer, 2008’den itibaren forex piyasalarında trader, eğitmen ve yönetici olarak çalıştı.

2016-2017 yıllarında Reel Kapital Menkul Değerler’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2018’de ICRYPEX Bilişim A.Ş.’yi kurdu.

ICRYPEX, Londra, Toronto ve Dubai’de ofisleri bulunan, Türkiye merkezli bir kripto para borsası olarak biliniyor.