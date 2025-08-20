Esenyurt'ta esrarengiz olay! Olga'ya ne oldu? Gerçek otopside belli olacak
İstanbul'da Azerbaycan uyruklu 58 yaşındaki kadın, evde ölü bulundu. Cesedin çürüdüğü öğrenilirken kadının hasta bakıcı olarak çalıştığı ve alkol problemi olduğu öğrenildi.
Korkunç olay İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşandı. Apartmandan gelen kötü koku komşuları harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Azerbaycan uyruklu 58 yaşındaki Olga Aydın'ın cansız bedeni ile karşılaştı.
Günlerce evde kaldığı belirtilen cesedin çürüdüğü öğrenildi. Kadının hasta bakıcı olarak çalıştığı ve alkol problemi olduğu iddia edildi.
SAVCILIK İNCELEYECEK
Yapılan incelemenin ardından Aydın'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülerek, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak.
Savcılık Olga Aydın'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.
